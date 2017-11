Bemutatjuk, kik segítenek Batmannek megmenteni a világot

November 16-án valami olyasmi történik, amire képregény rajongók évtizedek óta várnak: egy filmben összeáll az Igazság Ligája. Ez a DC-képregények szupercsapata, amiben együtt harcol Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Kiborg, és elviekben Superman is. Zack Snyder viszi filmre a történetet, aki a tavaly bemutatott Batman Superman ellen - Az igazság hajnalát is rendezte.

Abban már feltűntek a csapat tagjai, de csak apró szerepekben. Saját filmet pedig Wonder Woman kapott, úgyhogy a Warnernél készítettek minden karakternek 1-1 bemutató kisfilmet, hogy mindenki a megfelelő tudással érkezzen a moziba.

Ezek a videók minimális spoilereket tartalmaznak, bár a bevágott jelenetek nagy részét már lehetett a különböző előzetesekben és reklámokban látni. Ami újdonság, hogy a színészek is beszélnek a karakterükről, a forgatásról és a történetről is.

Batman videójából kiderül , hogy a filmben a karakter fejlődését nézhetjük végig. Bruce Wayne (Ben Affleck) figurája eddig egy magányos igazságosztó volt, akinek nem kellett senkivel sem együttműködnie. A filmben viszont meg kell változnia, és vezérré kell előlépnie.

Wonder Woman korábban már kapott egy saját filmet, ami óriási sikert hozott a DC számára, így az ő videója kevésbé a bemutatására koncentrál. Gal Gadot, a karaktert alakító színésznő, arról beszél, hogy Wonder Woman a ragasztó a csapatban, aki összetartja őket, továbbá eléri, hogy mindenki erősebbnek és ügyesebbnek tartsa magát.

Arthur Curry, vagyis Aquaman annál inkább rászorul a bemutatásra, hiszen róla alig lehet valamit tudni. Megtudjuk, hogy félig ember, félig atlantiszi, ráadásul trónörökös is. Ő a tengeri állatok ura, aki emberfeletti erővel és gyorsasággal rendelkezik. Jason Momoa játssza, az interjúban csillogó szemekkel mesélt arról, hogy micsoda érzés volt a Batmobile-on szörfözni.

Barry Allen már egy kicsi, de fontos szerepet kapott az Batman Superman ellenben, így nem teljesen ismeretlen a közönség számára . Miután belecsapott a villám, emberfeletti gyorsaságra tett szert. Ráadásul ő a legfiatalabb tagja a ligának, ráadásul mindig a hülye poénjaival fárasztja a többieket.



Kiborg a csapat legkevésbé ismert tagja . A karakter valódi neve Victor Stone (Ray Fisher), aki a gothami amerikai futballcsapat irányítója volt, míg egy súlyos balesetben meg nem sérült. Ezután földönkívüli eszközök segítségével meggyógyították, ettől gyorsabb és erősebb lett. Nem mellsleg ő a számítógépes szakértő is a csapatban.