Bejelentettek egy teljesen új Star Wars-trilógiát

Nagyon meg lehet elégedve a Lucasfilm Rian Johnson (Brick, Looper) rendezővel, mert csütörtökön bejelentette a cég, hogy Johnsonnal a kormánynál egy komplett új Star Wars-trilógiát fognak készíteni.

Egyébként nem is kell találgatni, mert azt írják, hogy szerintük a rendező "egy olyan erőteljes filmet talált ki és valósított meg, amire a Lucasfilm és a Disney is nagyon büszke". Idézik még Kathleen Kennedyt, a modern Star Wars-filmek producerét, aki szerint karrierjének egyik legnagyobb öröme volt, hogy nézhette, ahogy Johnson elészíti Az utolsó Jediket. Szerinte a rendező csodálatos dolgokra lesz majd képes az üres lappal induló új trilógiával.

Johnson és állandó alkotótársa, Ram Bergman producer annyit mondtak, hogy szerintük a Csillagok háborúja a legnagyszerűbb modern mitológia, és nagyon szerencsésnek gondolják magukat, amiért ők is hozzátehették a magukét. Alig várják, hogy az új filmsorozatnak nekiálljanak.

Az első részt Johnson fogja írni és rendezni, azt sajnos nem lehet tudni, hogy miről fog szólni, mert elég szószátyár volt a StarWars.com közleménye. Az biztos, hogy nem lesz köze a Skywalker-család történetéhez, hanem a galaxis egy olyan részét fogja bemutatni, olyan lényekkel, amiket még nem láttak.

A Variety szerint a hírt először Bob Iger, a Disney vezérigazgatója jelentette be a cég negyedéves ülésén. Az újság szerint a Disney jelenleg tervez egy élőszereplős Star Wars-sorozatot is, illetve dolgozik egy Szörny Rt-adaptáción, egy új High School Musical-részen, illetve egy új Marvel-sorozaton is, de ezeket még nem részletezték.

A Disney ugyanezen a napon jelentette be a negyedéves eredményeit, amik csalódást keltettek: a Verdák harmadik része alulteljesített a 2016-os Dory nyomábanhoz képest, habár idén még csak most érkeznek az igazi nagyágyúk, a Thor: Ragnarök, a Coco, és értelemszerűen az új Star Wars. A cég bevétele 3 százalékot esett a negyedévben, 12,8 milliárd dollárra.

A trilógia nyolcadik része, Az utolsó Jedik december 13-án fog a magyar mozikba kerülni, két nappal az amerikai premier előtt. Jövőre érkezik a Han Solo-film, 2019-ben pedig jön a trilógia befejező része, az egyelőre cím nélküli kilencedik rész.