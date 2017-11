Ridley Scott kivágja új filmjéből Kevin Spacey-t

Lecserélik Kevin Spacey-t egyik legutóbbi filmjében, az All the Money in the Worldben. Ridley Scott filmjében Spacey J. Paul Getty nevű milliárdost alakítja, akinek elrabolták az unokáját. A történet valódi eseményeken alapul, itt írtunk a milliárdosról, akit Spacey játszott.

Fotó: TriStar Pictures Kevin Spacey az All the Money in the World című filmben, amiből teljesen kivágják a színészt

Most bejelentették, hogy Spacey-t teljes egészében kivágják a filmből, szerepét Christopher Plummer veszi át. Spacey karakterének jeleneteit a következő hetekben újraforgatják és a tervek szerint tartják az eredetileg is kitűzött, december 22-ei bemutató dátumot. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a film díszbemutatóját lemondták, ami az egyik amerikai filmfesztiválon lett volna.

A Hollywood Reporter információi szerint Ridley Scott egyedül hozta meg a döntését, a stúdiót erről szerda délután tájékoztatta. Forrásaikra hivatkozva azt is állítják, hogy a rendező eredetileg is Plummert szerette volna a szerepre és a stúdió volt az, ami megvétózta a döntést és egy nagyobb nevet szerettek volna a fontos mellékszerepre.

Ilyen rövid határidővel ennyi különböző jelenetet újraforgatni majd befejezni a filmet, igen nagy kihívás, az is előfordulhat, hogy bizonyos jelenetekben digitális technikával cserélik ki Spacey-t Plummerre.

Kevin Spacey karrierjének jelen állás szerint vége Hollywoodban. A színész szexuális zaklatásairól Anthony Rapp, a Star Trek: Discovery színésze beszélt először. Elmondta, hogy mikor 14 éve volt Spacey egy házibuliban zaklatta. Az esetről itt írtunk bővebben. Azóta újabb áldozatok léptek előre, akik szintén zaklatással vádolják az Oscar-díjas színészt.