Végre direkt nevettünk egy Thor-filmen

Óriási sikerrel mutatkozott be a mozikban a Marvel filmes univerzumának legújabb darabja, a Thor: Ragnarök. A karakter már a harmadik saját filmjét tapossa, és már a harmadik rendezőnél is tart. Az elsőt még Kenneth Branagh rendezte, igazi királydrámai stílusban, a másodikat Alan Taylor, de arról jobb nem is beszélni. A harmadikhoz pedig megszereztek egy feltörekvő rendezőt Taika Waititit, akitől azt várták, hogy végre kihasználja a Chris Hemsworth-ben rejlő komikus adottságokat.

Ahogy kritikánkban is írtuk, ez talán túlságosan is jól sikerült. Tele van jobbnál jobb beszólásokkal a film, de ezzel sikerült a drámai pillanatoknak is rendesen alávágni. A Kultrovat Podcast legújabb adásában Varga Attila, Sajó Dávid és Stöckert Gábor beszélik ki azt, hogy ez jó döntés volt-e a készítők részéről.

A beszélgetés maximálisan spoileres, azoknak szól, akik már látták a filmet.

Szó esik a legjobb poénokról, a legemlékezetesebb karakterekről, meg arról is, hogy tud-e még bármilyen szinten újat nyújtani egy Marvel-film, vagy mostanra túlságosan jól ismerjük a formulát ahhoz, hogy igazán komoly meglepetés érjen minket a moziban.

