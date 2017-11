A kritikusok kiborultak a Megjött apuci! 2-től

Nálunk december 7-én, a világ szerencsésebbik(?) felén már tegnap bemutatták a Megjött apuci! 2 című Will Ferrell-Mark Wahlberg vígjátékot, aminekfogadtatása, hogy is mondjuk finoman, nem lett olyan jó, legalábbis a kritikusok körében. A Rotten Tomatoes nevű oldalon, amit Hollywood jobban rühell, mint egyszeri rezsibiztos a kőgazdag tőzsdei spekulánst, volt olyan, hogy a 25 kritikából egy sem volt pozitív, így a film sokáig 0 százalékon állt, jelenleg pedig 7%-ra ment fel. A közönség bezzeg másként látja, azaz az USA-ban is működik a "ha a kritikusok lehúzzák, tuti jó film" reflex, bár a képen látható 9000+ néző többsége szerintem nem a premier, hanem szimpátia alapján ítélkezett.

A kritikák kiemelik az irtózatosan szar történetet, a pocsék színészi játékot és a saját magát rém komolyan vevő taplókomédia jelleget, és az a konszenzus, hogy ennél nagyobb pénzkidobás biztos van, csak jól titkolják. A közönség reakcióinak egy része (amiket persze nem ellenőriz le senki, így simán lehet a stúdió bérkommentelőinek terméke is) azt állítja, hogy a film, amiben Ferrell egy szerencsétlen lúzert alakít, aki a nagyon tökös Wahlberg exfeleségének jelenlegi férje, és igyekszik nagyon megfelelni a gyerekeinek (ez az első részben is így volt, a másodikban súlyosbításnak bejön Mel Gibsoon mint Wahlberg, John Lithgow mint Ferrell apja szerepében) kifejezetten jó, csak a kritikusoknak nem tartottak sajtóvetítést és így állnak bosszút.