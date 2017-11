A zaklatási botrány miatt nem mutatják be Louis CK új filmjét

Hollywood nagyon gyorsan reagál, ha muszáj: tegnap Ridley Scott új filmjéből, A világ minden pénzéből vágták ki Kevin Spacey-t, (ami azért nagy truváj, mert a filmet már leforgatták, és a szexuális zaklatással és molesztálással vádolt színésznek elég fontos mellékszerepe van benne) és a jelenetet azzal a Christopher Plummerrel fogatják újra, aki eredetileg is kapta volna a szerepet, ma meg azt jelentette be a forgalmazó Orchard, hogy Louis CK bemutatás előtt álló, I Love You Daddy című filmjét mégsem mutatják be.

A filmet saját pénzéből forgatta CK, ő rendezte, írta, vágta és játssza a főszerepet is, így elég nagy érvágás, hogy a korábban megkötött forgalmazói deal kútba esett, de a Weinstein Utáni Hollywoodban (WUH) egyedül ez a lépés tűnt üdvözítőnek. A cég a tegnapi díszbemutatót is lemondta, ugyanis tudomásukra jutott, hogy a New York Times egy olyan cikket fog publikálni, amiben öt nő nevezi szexuális zaklatónak CK-t, és nem nagyon szerették volna, ha a céget egy ilyen üggyel hozzák összefüggésbe.

A tegnapi cikk elég súlyos vádakat tartalmazott, CK-ről az derült ki belőle, hogy a stand-up előadásiban is tetten érthet maszturbálással kapcsolatos mániája a valóságban úgy manifesztálódott, hogy idegen nők előtt elégítette ki magát (ez egyébként ebben a botránysorozatban visszatérő motívum, CK mellett Weinsteint és Jeremy Pivent ezzel is vádolják). Az Orchard a cikket elolvasva úgy gondolta, hogy akkor kösz, de nekik ennyi elég is volt, a film, amiben CK egy apát alakít, akinek tinikorú lánya (Chloë Grace Moretz) egy 68 éves férfiba (John Malkovich) lesz szerelmes, nem kerül mozikba, legalábbis nem sz ő segítségükkel. A cég egyébként 5 millió dollárért vette meg a film forgalmazási jogait, ezt várhatóan vissza fogják perelni.

A baj persze csőstűl jön: az HBO azt jelentette be, hogy azonnali hatállyal megszakítanak minden kapcsolatot CK-vel, azaz

nem fog szerepelni a november 18-án bemutatásra kerülő Night of Too Many Stars című jótékony célú (autista gyerekeknek gyűjtenek) műsorukban, amit Jon Stewart vezet majd, és olyan komikusok szerepelnek benne, mint Stephen Colbert, Chris Rock vagy Adam Sandler,

az HBO GO és HBO Now nevű online szolgáltatásukból eltávolítottak minden korábbi műsort, aminek köze volt CK-hez, azaz az összes stand-upját és a Lucky Louie című sitcomot (a magyar HBO GO-n a cikk írásának idején két stand-up még elérhető volt)

CK-t a Fox tulajdonában lévő FX kábeladóhoz is szoros kapcsolatok fűzik, náluk van a Louie című sorozata, aminek főszereplője és producere is, de a Better Things című sitcom is, aminek régi írótársával Pamela Adlonnal együtt társalkotója és producere is. A deadline.com szerint az FX egyelőre még csak vizsgálódik, de nem ejtette a komikust, érzésünk szerint ez csak idő kérdése lesz, ahogy a Netflixen jelenleg elérhető tartalmainak eltávolítsa is.