A decemberi filmtermés egyik érdekes darabjának tűnik a sztárszereposztással (Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Jesse Plemons, Stephen Lang) készült Hostiles című western, amiben egy századosra rálőcsölnek egy csejen főnököt és családját, hogy kísérje el őket a rezervátumba. 1892-ben vagyunk, az emberélet, különösen az őslakosok, olcsó, Bale meg már túl van mindenen, bárcsak felejthetné a háború borzalmait.

A film az előzetes alapján nagyon jól néz ki, a decemberi bemutató előrevetít egy legjobb operatőri Oscar-jelölést Takajanagi Maszanobunak, és nem csodálkoznék, ha Bale az egyelőre elég laposnak tűnő felhozatalban befutna a legjobb színészek mezőnyébe is. A rendezője az a Scott Cooper, aki a Jeff Bridgesnek Oscart hozó Őrült szívet is rendezte, igaz, ő volt a Fekete mise alkotója is, amiben Johnny Depp hülyén grimaszolt, járt és beszélt, de ezen túl nem nagyon emlékszünk rá.

A filmet egyébként fesztiválokon már megfuttatták és a kritikusok Bale és Pike teljesítményétől nagyon odáig voltak. Hogy aztán a közönség rátalál-e az nagy kérdés, hiszen a Star Wars VIII és a Jumanji 2 ellen kell a szünidős mozilátogatókat megnyernie, de az első körös bemutató amúgy is csak az Oscar-nevezés kritériumai miatt kell, széles körben majd valamikor 2018-ban mutatják be.