Gal Gadot otthagyhatja a Wonder Womant

A szexuális bűncselekményekkel vádolt sztárproducer és rendező, Brett Ratner miatt hagyná ott a Wonder Woman-univerzumot Gal Gadot, írja a Vulture. A Page Six egyik hollywoodi forrása szerint a színésznő ultimátumot intézett a Warner Bros. felé: vagy ő, vagy Ratner.

Ratnert nemrég több nő, köztük Natasha Henstridge (A lény-filmek) és Olivia Munn (X-Men: Apokalipszis, Hivatali karácsony), is szexuális zaklatással vádolta. Henstridge 19 éves volt, amikor Ratner orális szexre kényszerítette, Munn előtt pedig a filmes Az utolsó gyémántrablás forgatása alatt kezdett el maszturbálni.

Mint ismert, Ratner produkciós cége, a RatPac-Dune Entertainment segített finanszírozni a kasszáknál több mint 400 millió dolláros bevételt hozó Wonder Womant, amivel a filmes is nagyot kaszált. A hollywoodi forrás szerint Gadot leszögezte: nem fog leszerződni a következő Wonder Woman-filmre, ha a Warner nem szabadul meg Ratnertől.

Gadot és Ratner szóvivői egyelőre nem kommentálták az értesüléseket, a Warner Bros. viszont azt közölte, hogy a Page Six értesülései valótlanok.