Imádjuk, ha Mila Kunis rossz anya

Amerikában és Magyarországon is imádják a mozibajárók az új Thor-filmet: az új-zélandi Taika Waititi szuperhősmozija, a Thor: Ragnarök ismét vezető pozíciót szerzett nemcsak az észak-amerikai, hanem a hazai mozikban is. Sőt, az eddigiekhez képest merőben más Thor-filmre a második hetében is több mint hetvenezren voltak kíváncsiak a magyar mozikban, vagyis már közel 275 ezer jegyet váltottak rá.

A magyar toplista második helyét a Rossz anyák második része, a Rossz anyák karácsonya szerezte meg, amely az első hétvégéje során mintegy 65 ezer nézőt hozott össze. Bár az első részt kifejezetten bírtuk, a második részt inkább elfelejtenénk, kritikánkban főleg az összecsapott forgatókönyv miatt húztuk rá a szánkat, a magyarokat azonban nem érdekelte az Index fanyalgása.

A másik friss belépő, a Gyilkosság az Orient expresszen 42 ezer nézővel indított, ami épp a dobogó legalsó fokára volt elég. Az Agatha Christie-regényen alapuló moziért szintén nem voltunk odáig, idegesítő bajuszparádénak neveztük már a kritikánk címében is. "Régimódi, pár látványos képsoron kívül elég fantáziálatlanul forgatott film ez, ami néha a Polar Expresszre hasonlít, néha meg egy olcsó tévéfilmre" – írtuk róla.

Imádtuk viszont a Rögtönzött szerelem című filmet, ami kevesebb mint négyezer nézővel startolt a magyar mozikban, ez az eredmény pedig a hétvégi nézettségi lista nyolcadik helyére juttatta a filmet. "Végre van egy friss, okos, vicces romkom a mozikban!" – lelkesedtünk érte, miközben a Hóember egy apró lépéssel (2464 nézővel) átlépte a százezre álomhatárt.

Ahogy a vasárnapi cikkünkben, valamint ennek a cikknek a legelején is írtuk: a Thor: Ragnarök még mindig tarol Amerikában, péntektől vasárnapig 56,6 millió dollárral (kb. 15 milliárd forinttal) növelte észak-amerikai mozis jegyeladásait, amivel a film Amerikában és Kanadában már több mint 211 millió dollárt, azaz 57 milliárd forint bevételt hozott.