Hamarabb érkezik a Wonder Woman folytatása

Hat héttel korábban tervezi bemutatni a Warner stúdió a Wonder Woman második részét. A Variety azt írja, hogy eredetileg december 13-ra tűzték ki a bemutató időpontját, ez azonban még azelőtt volt, hogy a Disney leváltotta volna Colin Trevorrowt a Star Wars 9. részének rendezői székéből. Miután JJ Abrams megkapta a feladatot, és kiderült, hogy átdolgozásra kerül a forgatókönyv, elcsúsztatták a bemutatót 2019. májusról 2019. december 20-ra.

A Wonder Woman az idei év egyik legsikeresebb filmje, egészen mostanáig 821 millió dollárt keresett világszerte, de valószínűleg a Star Wars legújabb trilógiájának záródarabjával szemben nem teljesítene olyan jól, így a stúdió inkább biztonságos távolságra mozgatta a Star Wars 9-től. A Variety azt is megjegyzi, hogy 2019. novemberének második hetében tervezik bemutatni a 25. James Bond filmet.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Wonder Woman főszereplője, Gal Gadot azt az ultimátumot adta a filmet készítő Warner stúdiónak, hogy szakítsák meg a kapcsolatot Brett Ratner rendező-producerrel, akinek cége részt vett a Wonder Woman első részének finanszírozásában. Ratnert az utóbbi időben több nő is szexuális zaklatással vádolta meg.

Wonder Woman karaktere legközelebb Az igazság ligája című filmben lesz látható, amit a magyar mozik november 16-án mutatnak be.