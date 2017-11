Perverz játékokat erőltettek a kollégákra Lars von Trier cégénél

A skandináv térség legnagyobb filmgyártó cégét is elérték a zaklatási botrányok. A Zentropa (Lars Von Trier dán rendező és Peter Aalbæk Jensen közös, 1992-ben alapított vállalkozása) Lars von Trier filmjeinek elkészítése mellett olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint például Nikolaj Arcel (Egy veszedelmes viszony), Susanne Bier (Egy jobb világ) vagy Thomas Vinterberg (Születésnap). A cég egyebek mellett pornófilmekkel is foglalkozik.

Az ügyről egy dán újság, a Politiken cikkezett először. A lap kilenc olyan nőt szólaltatott meg, akik mindannyian a Zentropa alkalmazásában álltak, és arról vallottak, hogy a cégnél mindennapinak számítottak a visszaélések. Többen a filmszakmát is maguk mögött hagyták az őket ért zaklatások miatt.

A vádak elsősorban Peter Aalbæk Jensent érintik. A beszámolók szerint a korábbi vezérigazgató nők melleit fogdosta, illetve rendszeresen arra kérte őket, hogy feküdjenek keresztbe a térdén, hogy elfenekelhesse őket. Elsősorban a gyakornokokat nézte ki magának, akik felé olyan bizarr kérésekkel fordult, mint például hogy vegyenek fel mellbimbócsipeszt, vagy injekciózzák be a malacait.

De a céges kultúrát talán az írja le a legjobban, hogy a karácsonyi bulin Jensen díjakat osztott a gyakornokoknak, az alapján, hogy ki tudott a leggyorsabban levetkőzni, vagy hogy kinek volt a leghosszabb a fanszőrzete.

Egy másik dán lap, a Dagbladet Information szintén nyomozott az ügyben, ők ugyancsak megerősítették, hogy Jensen elfenekelte a gyakornokokat, de szerintük ez csak az egyik lehetséges büntetés volt, amiből választani lehetett. Választhatták azt is, hogy Jensen farmján kitakarítják az istállókat. Ezeket a gyakorlatokat a lap szerint egy rádióinterjúban maga Jensen is megerősítette.

A cég korábbi munkatársai mind arról beszéltek: ez beleivódott a céges kultúrába, és valamilyen módon az összes dolgozó ki volt téve ezeknek a helyzeteknek.

Jensen 2016-ban lemondott a vezérigazgatói posztról, viszont továbbra is 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a cégben. Azzal védekezett, hogy a cikkben megfogalmazott céges rituálékról szólnak, és nem mindegyikről van konkrét emléke, de valószínűleg megtörténtek. Azt is elmondta, hogy őt mások lealacsonyítása soha nem hozta lázba, mindig is az érdekelte, hogy a határokat feszegesse.

Végeredményben Jensen szerint csak az a fontos, hogy ha néha át is lépett egy határt, attól még közkedvelt vezető maradt-e. És szerinte ő továbbra is egy közkedvelt vezető, úgyhogy túl nagy baj nem lehet.

Jensen arról is beszélt, hogy már most az új büntetéseken agyal, és szerinte a gyakornokok vissza fogják még sírni a fenekelést.

A jelenlegi vezérigazgató azt mondta, hogy a leírásból ő nem ismer rá a cégére, de azt is megígérte, hogy változtatnak a vállalati kultúrán.

A dán munkavédelmi hatóság vizsgálatot indított a cég ellen.

Lars von Trier nincs nevesítve a riportban, de a leírás alapján ezek a gyakorlatok olyan elterjedtek és természetesek voltak, hogy kizárt, hogy ne lett volna tudomása arról, mit csinál az alapítótársa a gyakornokokkal. Korábban írtunk arról: a rendezőt Björk vádolta meg azzal, hogy több ízben zaklatta a Táncos a sötétben forgatásán.