Tarantino lába előtt hevernek a stúdiók, Tom Cruise-ra hajt

A Weinstein-ügy újabb mellékhatása, hogy "felszabadult Quentin Tarantino", aki eddig a Weinstein Company-val közösen készítette a filmjeit, és nagy szerepet játszott abban, hogy a cég ilyen nagyra nőtt. A következő filmjét viszont értelemszerűen valahol máshol kell elkészítenie.

A legnagyobb hollywoodi stúdiók - a Disney kivételével - most sorban állnak azért, hogy megnyerjék maguknak a rendezőt. Annak ellenére is, hogy a legutóbbi filmje, az Aljas nyolcas mindössze 155 milliós bevételt hozott össze, és nem volt az az egyértelmű kritikai siker sem. A téma plusz a 100 milliós büdzsé azért néhány játékost már elriasztott, de a Paramount, a Sony és a Warner Brothers még versenyben vannak. A Variety szerint a Warner 60-as évekbeli hangulatot varázsolt csak Tarantino érkezése miatt, a Sony pedig multimédiás prezentációval igyekezett megnyerni magának a rendezőt.

Új filmje a Charles Manson által elkövetett gyilkosságok körül forog, bár korábban azt már lehetett tudni, hogy a főszereplő valószínűleg Sharon Tate színésznő lesz, akit a Manson-klán tagjai gyilkoltak meg 1969-ben. Arra a szerepre Margot Robbie-t szeretné megnyerni a rendező, és azt is lehet tudni, hogy Brad Pittet is megkereste az egyik főszereppel. A Deadline szerint Tom Cruise-zal és Leonardo DiCaprioval is folytak már egyeztetések egy fontos szerepről.

Tarantinonak és ügynökségének, a WME-nek komoly követelései vannak a vevőkkel szemben, mindenkinek személyesen kell befáradni a WME irodájába, hogy elolvashassa a forgatókönyvet. Nyilván ez elővigyázatosság is azok után, hogy Tarantinónak volt már gondja abból, hogy egész filmjének a forgatókönyve kiszivárgott a netre.

Nyáron írtuk, hogy Tarantino bejelentette, hogy a tizedik filmje után abbahagyja a rendezést, vagyis már csak két filmje van hátra.