Végre láthatjuk Jude Lawt a fiatal Dumbledore szerepében

Ahogy korábban megírtuk, nyáron J. K. Rowling forgatókönyve alapján elkezdődött a Legendás állatok és megfigyelésük második részének forgatása Londonban, a Leavesden stúdióban, ahol az összes eddigi Harry Potterhez kapcsolódó filmet is felvették. A film pár hónappal az után kezdődik, ahol az első rész véget ért: miután kiderült, hogy a fajvédő sötét varázsló, Gellert Grindelwald (Johnny Depp) az auror Percival Graves (Colin Farrell) alakjában rejtőzött, Grindelwaldnak sikerül továbbra is elbújnia, ráadásul eközben gyűjt még jó pár követőt maga mögé, így egyre nő a varázslók felsőbbrendűségét hirdetők tábora.

Most az is kiderült, hogy fognak kinézni a folytatás szereplői, köztük is a legérdekesebb, a fiatal Albus Dumbledore, Grindelwald egykori legjobb barátja, akit Jude Law alakít majd. Hát így:

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5