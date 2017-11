Az ébredő Erő című hetedik Star Wars film egyik legszellemesebb húzása az volt, mikor Daniel Craiget becsempészték az egyik jelenetbe, mint rohamosztagost, viszont erről nem szóltak előre senkinek. Ráadásul csak hang alapján lehetett felismerni a színészt, így sokak számára csak utólag derült ki, hogy ki is volt a páncél alatt. A film készítői a hírek szerint Az utolsó Jedik alcímet kapó nyolcadik részben is lesz ilyen meglepetés, most viszont nem sikerült ezt titokban tartani.

Aki tehát a moziban akar majd meglepődni az inkább ne olvasson tovább.

A többieknek elárulhatjuk, hogy egy igen ütős négyest hozott össze a Lucasfilm, amivel kapcsolatban az egyik főszereplő, John Boyega szólta el magát. A filmet a Pinewood Studiosban forgatták, ahova kilátogatott a királyi család két tagja, Harry és Vilmos herceg is. További pletykák arról szóltak, hogy Tom Hardy, illetve a Take That énekese Gary Barlow is jártak tavasszal a Pinewood Studios környékén.

A pletykák szerint pedig ha már ott voltak, akkor felpróbálták a rohamosztagosok páncélját és szerepeltek is egy jelenetben. Állítólag mind a négy híresség ugyanabban a jelenetben lesz majd látható és John Boyega karakterét őrzik majd, illetve valahova utaznak majd vele egy liftben.

Az utolsó Jedik december 14-én érkezik a hazai mozikba.