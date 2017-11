Négy újabb tévészpot Az utolsó Jedikből

A Disneynél nem bízzák a véletlenre: most már minden nap gondoskodnak róla, hogy legalább egy Star Wars-részlet, hírmorzsa, tévészpot vagy előzetes kijöjjön. Vagy akár négy is. Most éppen ennyi félperces szpotot tettek közzé, ha valaki mind a négyet megnézi, kicsit olyan érzése lesz, mintha már látta volna a teljes filmet. A négy videót itt lehet megnézni:

Most már nagyjából a film össze sztárját láthattuk akcióban, Az utolsó Jedikben Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern ésBenicio Del Toro szerepelnek majd.

Nemrég jelentettek be egy teljesen új Star Wars-trilógiát, a mostani trilógia nyolcadik része, Az utolsó Jedik december 13-án fog a magyar mozikba kerülni, két nappal az amerikai premier előtt. Jövőre érkezik a Han Solo-film, 2019-ben pedig jön a trilógia befejező része, az egyelőre cím nélküli kilencedik rész.