Gyengén kezdett Az igazság ligája

Hiába várták sokan a DC univerzum legújabb filmjét, Az igazság ligáját,

a DC filmek közül még egy sem nyitott olyan gyengén, mint ez a film.

A nyitóhétvége három napján, péntekről vasárnapig mindössze 96 millió dollárt sikerült összeszednie az Egyesült Államokban. Persze ez az összes filmet nézve jó nyitásnak számít, és az Igazság ligája nyilván simán hatalmas bevételt termel majd, de a készítők ennél jóval erősebb nyitásban reménykedtek, a szuperhősös filmekhez viszonyítva ez ugyanis sehol sincs. A Warner Bros. filmstúdió mégis optimistán nyilatkozott, Jeff Goldstein, a stúdió belföldi forgalmazási vezetője elismerte ugyan, hogy többre számított, viszont hozzátette, hogy mivel a héten sokan szabadságon lesznek a csütörtöki hálaadásnap miatt, bőven elképzelhető, hogy megugrik a film jegyeladása.

Összehasonlításképpen a Batman vs. Superman 166 millióval, az Öngyilkos osztag pedig 137 millióval nyitott, de még a Wonder Woman is összehozott több, mint százmilliót. Ha nem csak az amerikai számokat nézzük, akkor már jobb a helyzet az Igazság ligája globálisan 280 milliót termelt a nyitó hétvégén, ami azért nem kevés összeg, bár legalább 600 milliós bevétel szükséges ahhoz, hogy a 300 milliós gyártási költségek megtérüljenek.

Mi nagyon nem voltunk elájulva az Igazság ligája filmtől, az igazán jó poénokat és akciójeleneteket már ellőtték az előzetesben a filmre pedig nem maradt semmi. Kritikánkat itt olvashatja.