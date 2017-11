Stallone volt felesége szerint a színész elleni vád hazugság

Múlt héten mi is beszámoltunk róla, hogy Sylvester Stallone állítólag a testőrével együtt szexre kényszerített egy 16 éves lányt még 1986-ban, majd megfenyegette, hogy betöri a fejét, ha jelenti az erőszakot a rendőrségen.

A fiatal lány az Indiewire cikke szerint épp aláírást kért a színésztől a liftnél egy szállodában, amikor a testőr Stallone hotelszobájának kulcsait csúsztatta a kezébe. A szobában a lány beleegyezett az aktusba a színésszel miközben a testőre a fürdőszobában volt. Ezt követően azonban Stallone arra kényszerítette a lányt, hogy akarata ellenére a testőrével és vele is közösüljön.

Most a nyilvánosság elé állt Brigitte Nielsen is, Stallone volt felesége, aki szerint a vád teljes hazugság. Nielsen azt állítja, az említett időben Stallone végig vele volt, nem egyedül lakott a szállodában így nem is zaklathatott egy 16 éves lányt. Nielsen szerint 1986-ban éppen friss házasok és elválaszthatatlanok voltak Stallonéval, a Túl a csúcson forgatása alatt is végig együtt voltak.

Stallone a nap nagy részében forgatott, én ott voltam a forgatáson, utána együtt mentünk vacsorázni, és együtt mentünk a szobánkba is, ahol senki más nem volt rajtunk kívül

- mondta el Nielsen, akiről nem mondható el, hogy éppen jó viszont ápolna Stallonéval, ugyanis harminc éve nem beszélnek egymással, de szükségét érezte elmondani, hogy ez a vád szinte biztosan nem igaz.

A vád további állításai sem igazán állnak meg, a nő ugyanis azt állította a film másik szereplője, David Mendenhall mutatta őt be Stallonénak, Mendenhall azonban úgy kommentálta az esetet, hogy majdnem elájult, amikor ezt olvasta. Soha nem mutatott be 16 éves lányokat a színésznek, állítja Mendenhall, aki az 1986-os forgatáson még maga sem volt 16 éves, és állítása szerint maximum a rokonait mutatta be Stallonénak.