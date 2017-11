Még az is lehet, hogy Louis CK betiltott filmje a neten csak elérhető lesz

A Weinstein-ügy utóéleteként kitört hollywoodi szexuális zaklatási botránycunami egyik szereplője az a Louis CK, akit több nő is azzal vádolt, hogy kéretlenül maszturbált előttük. CK a vádakat elismerte, töredelmesen bocsánatot kért (egyedüliként a megvádolt hollywoodi színészek és producerek közül) és nem kente el a dolgot. A vádak fényében az FX és az HBO is felbontotta a szerződését, bemutatás előtt álló filmjét pedig a forgalmazó leginkább szeretné bezúzatni, de moziba nem engedi. Ettől még láthatjuk, csak nem tudni, mikor.

A film eleve egy elég kényes témát boncolgat, CK karakterének 17 éves lánya (Chloe Grace Moretz) szerelmes lesz egy 68 éves. cseppet sem makulátlan múltú férfiba (John Malkovich) és viszonyt folytat vele. Az I Love You, Daddy-t filmfesztiválokon bemutatták, de maga CK sem volt benne biztos, hogy forgalmazóra lel a meredek tartalom miatt, így kezdettől fogva volt egy olyan lehetőség is, hogy standupjaihoz és egy sorozatához hasonlóan a weboldalán teszi elérhetővé majd.

A forgalmazásra végül a Sony Music egyik cége, a The Orchard csapott le, és fizetett érte 5 millió dollárt, majd tolt bele egy rakás pénzt az Oscar-kampányba (hazai forgalmazó is volt), de a botrány fényében kihátráltak mögüle, CK viszont a Hollywood Reporter forrásai szerint vissza akarja kapni a filmet, és ha így lesz, akkor 100%, hogy be is mutatja online. Az övé, miért ne tehetné. Azt nem tudni, mennyit fizet vissza a The Orchardnak, a cég mindenesetre nem spórolt a reklámmal, 12 000 screenert küldött ki a Filmakadémia tagjainak, melyek közül egyet az Ebayen éppen 1270 dollárért árulnak.