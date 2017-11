Nem a Manson családról szól majd Tarantino következő filmje

"Tíz film és kész", ugye ez az ígéret a Tarantino-életművel kapcsolatban, aminek nyolcadik darabja, a Hateful Eight is elég zűrös körülmények között készült el (kiszivárgó forgatókönyv, hiszti, nem forgatom le, beperelek mindenkit, na jó, leforgatom), a kilencedik előkészületeit meg a Weinstein-botrány árnyékolja be, teszem azt, azon a szinten, hogy egy ideig a gyártó/finanszírozó cégről sem lehetett tudni, ugye. Aztán jelentkezett a Sony, a film a munkacíme 1969, és máris mindenki megőrül érte.

A film 100 millió dolláros büdzséből készül majd, és idén júliusban esett szó először róla. Ekkor mondta el a rendező, hogy a forgatókönyv készül és a Manson-családról lesz szó benne, aztán azóta ez alakult egy kicsit, és most ott tartunk, hogy a Tate-gyilkosságok csak a hátteret adják, a film 1969-ről fog szólni.

A fim szinopszisa állítólag ez:

1969 nyarán vagyunk, Los Angelesben. Egy korábban sikeres tévészínész ráun a tévére és filmsztár akar lenni, ennek érdekében tulajdonképpen mindenre hajlandó és képes, csak úgy, mint legjobb haverja, aki egyben a dublőrje is a tévében. Sharon Tate és barátai meggyilkolása csak a hátterét adja a történetnek.

A szereposztás most is tart, és ugyan biztosat nem lehet tudni, de Tate szerepére a legesélyesebbnek Margot Robbie-t mondják, a tévészínész pedig Tom Cruise, Brad Pitt vagy éppen Leonardo DiCaprio is lehet, akik elméletileg mind érdeklődnek a film iránt. Cruise még nem dolgozott Tarantinóval, de Pitt és DiCaprio már igen, a legjobb viszont az lenne, ha Pitt dublőrjét DiCaprio alakítaná.

A fim 2019-ben kerül majd mozikba.