Kilencvenegy országban mutatják be a Testről és lélekről című filmet

Eddig 91 ország vásárolta meg Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmjét, a Testről és lélekről című alkotást, amely az Egyesült Államokban is nagy sikerrel mutatkozott be, itthon pedig már közel 90 ezren láttak – közölte a produkció.

A filmnek az 50. AFI Festen (az Amerikai Filmintézet fesztiválján), a Hollywood Boulevardon is nagy sikere volt – írja az MTI. A Testről és lélekről először a Filmintézet meghívására mutatkozhatott be az amerikai közönség előtt, aztán a 17. Magyar Filmfesztiválon is levetítették Los Angelesben teltházak előtt.

Ez után a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete (HFPA), a Golden Globe- és az Oscar-szavazók számára is megtartották az első hivatalos vetítéseket, ahol szintén jól fogadták a filmet.

Bejelentették viszont a Film Independent Spirit Award jelöltjeit; a „független Oscarnak” is nevezett díjat 2016-ban a Testről és lélekről-höz hasonlóan jó nemzetközi karriert befutó, végül Oscar-díjjal is kitüntetett Saul fia nyerte meg. Az idei jelöltek között azonban sajnos nincs magyar film.