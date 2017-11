Súlyos fejműtéten esett át Jirí Menzel, intenzíven kezelik

A kórház szóvivője nem hozott nyilvánosságra részleteket a 79 éves rendező állapotáról a hatályos törvényekre hivatkozva.

A Nova tévécsatorna úgy tudja, hogy többórás, nehéz műtétről volt szó, amely után Menzelt mesterséges kómában a kórház intenzív osztályán kezelik. A művész a televízió szerint a múlt hét végén szabadságáról tért vissza Prágába, és azonnal kórházba szállították.

Jirí Menzel csaknem kéttucat játékfilmet és dokumentumfilmet rendezett, emellett Csehországban és más országokban – köztük Magyarországon – számos színházi előadás fűződik a nevéhez. Színészként is majdnem 80 filmes és televíziós alkotásban szerepelt. 1967-ben a Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmjéért, amelyet Bohumil Hrabal művéből rendezett, megkapta az Oscar-díjat.

Az 1985-ben készült, Az én kis falum című filmje minden idők egyik legnépszerűbb cseh vígjátéka, amely 1986-ben újabb Oscar-jelölést hozott a rendező számára. A filmben Bán János Jászai-díjas színész alakítja a főszerepet.

Színészként Menzel legutóbb Martin Sulík szlovák rendező Tlmocník (Tolmács) című filmjében szerepelt.

Idén Miskolcon járt a Cinefest filmfesztiválon; mi is ott voltunk. Akkor is felmerült, hogy nem olyan régen szintén kórházban volt, de csak annyit mondott: „Boldog vagyok, hogy élek. Nagyon szép az életem, nagyon szépek a gyerekeim, és bár kicsi a nyugdíjam, de szépen csordogálnak a jogdíjak, úgyhogy a gyerekeim élete tulajdonképpen be van biztosítva. Mi hiányozhatna még?”