Jude Law is benne lesz a Marvel kapitányban

Újabb színészt szippantott be a Marvel univerzum, bejelentették, hogy Jude Law is szereple majd a Captain Marvelben, ami a Marvel-Disney első női főszereplős szuperhősös filmje lesz. Bár sokáig úgy volt, hogy Scarlett Johanssonnal csinálnak egy önálló Fekete Özvegy-filmet, végül úgy döntöttek, hogy egy nála kevésbé ismert karaktert építenek fel Brie Larsonnal. Larson tavaly nyert Oscart A szobával, azóta játszott többek között a legújabb King Kongban is. Law a férfi főszerepet kapta meg, Dr. Walter Lawsont játssza majd, aki a Larson által játszott karakter mentora. Rajtuk kívül egyelőre Ben Mendelson és Samuel L Jackson szerződtetéséről beszélnek.

Fotó: Stephen Lock / I-Images / Northfoto

A Captain Marvel lesz az első Marvel-film, ami női rendezőt is kap, az Anna Boden - Ryan Fleck páros csinálja majd, akik A szerencse forgandót rendezték Ryan Reynoldsszal, meg pár részt A viszonyból és a Milliárdosokból. A történet egy pilótanőről, Carol Danversről szól, aki balesetet szenved, a DNS-e összekeveredik egy földönkívüliével, így szuperképességekre tesz szert.



A Captain Marvel amerikai premierjét 2019. március 8-ra tervezik.