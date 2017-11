A Viszkishez kevés magyar film hasonlítható

Kritikánkban lehúztuk A Viszkist, az Ambrus Attila bankrablói karrierjéről készült életrajzi filmet, de nem mindenki értett egyet a szerkesztőségben azzal a véleménnyel. Hárman ültünk le, hogy megbeszéljük, mi tetszett nekünk A Viszkisben, mivel voltak problémáink, illetve arról is, hogy milyen volt akkor újságírónak lenni, amikor Ambrus éppen a rendőrökkel cicázott.

A két kultos újságíró mellett (Matalin Dóra, Klág Dávid) a harmadik beszélő ugyanis Joób Sándor a politika rovatból, aki amellett, hogy magát a magyar filmek nagy barátjának vallja, a kilencvenes években bírósági tudósítóként dolgozott a Magyar Hírlapnál, és ott volt Ambrus egyik tárgyalásán is. Illetve Joób kolléga azt is bevallotta, hogy akkori újságíróként ő is érezte magán, hogy elnézőbb a Viszkissel.

A valóság mellett bőven beszélünk a filmről is: hogy milyen választás volt Szalay Bence főszereplőnek, hálátlan szerepet kapott-e Móga Piroska, és hogy jó pasi volt-e Ambrus Attila, és ez mennyire játszott közre a népszerűségében. Azt sajnos csak a podcast felvételen után tudtuk meg, hogy több, mint 65 ezer ember látta a filmet az első hétvégén.

Miért jó ez?

