Mindent a csúcsra járat a Bosszúállók 3. előzetese

Megjelent a következő Bosszúállók-film, az Infinity War első előzetese, és feltűnik benne gyakorlatilag az összes szuperhős, akit valaha megalkotott a Marvel, de még így is úgy tűnik, nem lesz könnyű újra megmenteniük a világot.

Doctor Strange-től Pókemberen át Fekete Párducig mindenki feltűnik az új trailerben, de a mindenkit szó szerint kell érteni: slusszpoénként még a Galaxis Őrzői is bevillannak a végén Baby, vagyis most már Tini Groottal. És ahogy a Marvel igyekszik kimaxolni a szuperhősök jelenlétét, úgy lesz a legújabb világmegmentő kaland is nyilván minden eddiginél durvább: Thanos, a főellenség besétál a képbe az égből, mint a Bosszúállók-főellenségek általában, és nagyon, nagyon csúnyán néz, ráadásul ő maga is nagyon, nagyon csúnya.

A film Magyarországon április 26-ától lesz látható a mozikban. Utána még egy rész készül a Bosszúállókból, ami állítólag lezárja a sorozatot és minden szálat elvarr, de ez persze nem jelenti azt, hogy ne készülne még vagy húsz film ugyanezekkel a szereplőkkel.