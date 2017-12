Áll a Queen-film forgatása, eltűnt a rendező

Le kellett állítani a Rami Malek főszereplésével készülő Queen-film forgatását, mivel a rendező, Bryan Singer a hálaadás napi hosszú hétvége után egyszerűen nem tért vissza a kamera mögé. Az esetről a Fox egy közleményt is kiadott, amiben úgy fogalmaznak, hogy a rendező „váratlan elérhetetlensége folytán” egyelőre áll a forgatás.

A rendező ügynöke kiadott egy szűkszavú magyarázkodást, miszerint Bryan saját magát és családját érintő egészségügyi problémák miatt nem tért vissza a forgatásra. Egyébként állítólag a rendező eddig is többször eltűnt a Bohemian Rhapsody forgatásáról, volt, hogy az operatőrnek kellett beugrani helyette.

Más forgatásokról is szívódott már fel, nélküle kellett befejezni például 2016-ban a X-Men és 2006-ben a Superman visszatér című filmeket, is. A Hollywood Reporter szerint teljes a káosz a filmstúdiónál, most kétségbeesetten próbálnak keresni valakit helyette, bár a rendező egyáltalán nem jelezte korábban, hogy ki akarna lépni a produkcióból.

Singer nemrégiben teljesen törölte magát a Twitterről, és van is oka, hogy eltűnjön a nyilvánosság elő, elég mélyen érinti ugyanis a Hollywoodban nemrég kirobbant zaklatási botrány, mellyel kapcsolatban a jelek szerint a pedofília sem zárható ki. Legalábbis ezt állítja Michael Egan, aki szerint Bryan Singer 1999-ben, amikor még csak 17 éves volt, azaz nem töltötte be a nagykorúsághoz szükséges 18. életévet, többször is megerőszakolta őt. Egan azt mondja, már 1999-ben is feljelentést tett Singer ellen, viszont szerinte 1999 végén és 2000 elején, amikor ismét bejelentette, hogy molesztálták, a hatóságok nem voltak hajlandóak foglalkozni az ügyével. Bryan Singer ügyvédjei reagáltak először a vádakra, és közölték a sajtóval, hogy abszurd, megalapozatlan rágalmazásról van szó, és haladéktalanul beperelik Egant.

Ennek ellenére Singer a nemrég kirobbant botrány óta nem mutatkozik a nyilvánosság előtt, és lemondta részvételét két olyan eseményén is, amelyeken az új X-Men-filmet promotálta volna. Az egyik a Wondercon nevű, hétvégén rendezett közönségtalálkozó volt, ahol még a nevét sem említették meg. Az ABC tévécsatorna egy soron következő Singer-tévésorozat, a Black Box promóciós anyagaiból távolíttatta el a nevét, ami arra utalhat, hogy Hollywood igyekszik igen gyorsan eltávolodni a megbélyegzett rendezőtől – egyes források szerint a „nem zörög a haraszt” elv mentén haladnak vagy inkább menekülnek előre.

Hogy Rami Malek mennyire zseniálisan és élethűen alakítja Freddy Mercuryt, arról már mi is írtunk, így reméljük, hamarosan folytatódhat a film egy másik rendezővel. A bemutatót 2018 decemberére tervezik egyébként.