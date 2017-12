Kirúgták a Queen-film eltűnt rendezőjét

Röviddel azután, hogy hivatalosan is le kellett állítani a Queen-film, a Bohemian Rhapsody forgatását a rendező Bryan Singer eltűnése után, a filmért felelős stúdió, a Fox közölte, hogy Singert ki is rúgták a projekt éléről. A rövid hétfői közleményben csak annyit írtak, hogy

Már nem Singer a Bohemian Rhapsody rendezője.

Singert hiába várták vissza a hálaadás után a forgatásra, nem jelent meg, és mivel erre az esetre szerepelt egy záradék a szerződésében, a Fox azonnal kirúgta. Egyelőre nem találtak új rendezőt a filmhez, amiben Rami Malek alakítja majd Freddie Mercuryt. Singer hiányában egyébként az operatőr Thomas Newton Sigelnek kellett beugrania a forgatási napokon.

Az 52 éves Singer 1995-ben a Közönséges bűnözőkkel robbant be sikeres rendezők közé – abban a filmben szerepelt a hollywoodi zaklatási botrányban Singer mellett szintén érintett Kevin Spacey is –, a 2000-es évektől négy X-Men-filmet rendezett, de egy Star Trek-film és a Superman visszatér is az ő munkája.

Singert Michael Egan vádolja molesztálással, aki az 1990-es évek végén még gyerekszínész volt, így a rendező esetében a pedofília vádja sem kizárható.

