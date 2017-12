A Hollywood-feliratról vetette magát halálba a fiatal színésznő

A legenda szerint máig egy feltűnően szép nőalak kísért a Los Angeles-i dombokon álló, legendás Hollywood-felirat közvetlen közelében. A beszámolók központi figurája egy szomorúnak tűnő – egyes beszámolók szerint síró –, a harmincas évek divatja szerint felöltözött szellem. A kísértetről azt beszélik, hogy egy fiatal, Peg Entwistle nevű színésznő szelleme, aki belefáradva a sikertelenségbe levetette magát a hatalmas felirat kezdőbetűjéről.

Egy környékbeli parkőr azt állítja, több alkalommal is észlelte a kísértetet, amely főként ködös éjszakákon jelenik meg, és amely a közeledtét rendszerint a gardénia illatával jelzi, életében ugyanis ilyen parfümöt használt a fiatal színésznő. A beszámolók hitelességét ugyan nehéz lenne bizonyítani, annyi azonban biztosan igaz, hogy a harmincas években egy 24 éves színésznő a mélybe vetette magát a felirat H betűjéről.

Millicent Lilian Entwistle 1908 februárjában született Walesben, ám mivel szülei britek voltak, gyerekkora nagy részét Londonban töltötte. Édesanyja több forrás szerint korán elhunyt, erre azonban nincs bizonyíték, egy 1922-es dokumentumban azonban a családfő kijelentette, hogy a nőtől való válása után ő gondoskodik a gyermekükről. Liverpoolból vágtak neki az óceánnak, majd New Yorkban telepedtek le, több családi dokumentum is igazolja, hogy az apa és a lánya 1913 tavaszán már az Államokban tartózkodott.

Az apa, Robert Entwistle, szintén színész volt, több darabban, valamint egy 1917-es, The Beautiful Adventure című filmben is szerepelt. A férfi az Államokban újraházasodott, a színpadtól való visszavonulása után pedig üzletet nyitott New Yorkban, ahol ajándékdobozokat árult a jómódú vevőknek. 1922 november másodikán, zárás után, ugyanebből az üzletből tartott hazafelé az esti órákban, amikor egy autós elgázolta. A szemtanúk elmondása alapján a sofőr egy percre kiszállt a járműből, megnézte az elütött férfit, majd visszaült a volán mögé, és elhajtott. A cserbenhagyásos gázolót soha nem találták meg.

Robert Entwistle több mint egy hónappal később vesztette életét egy brooklyni kórházban. Peg az apja halála után két féltestvérével ahhoz a nagybácsihoz került, aki velük együtt érkezett az Államokba, és aki egyben a híres Broadway-színész, Walter Hampden menedzsere is volt. Három évvel az apa halála után a szőke lány Bostonban képezte magát, majd Hampden révén miniszerepet kapott a Hamletben, amelyben a színész is játszott. Ez volt élete első Broadway-szereplése, később Hedviget alakította Ibsen Vadkacsájában, amelyet a fiatal Bette Davis is látott, aki épp az ő játéka hatására döntötte el, hogy egyszer híres színésznő szeretne lenni.

Olyan akarok lenni, mint Peg Entwistle!

– lelkendezett édesanyjának a későbbi színészlegenda. Neki összejött az, ami a gyerekkori idoljának nem.

Bár Peg Entwistle 1925 és 1932 között számos sikeres darabban szerepelt, és a kritikusok elismerően nyilatkoztak róla, az igazi áttörés végül nem jött össze neki. 1927 áprilisában, 19 éves korában, hozzáment egy kollégájához, a nála mintegy tíz évvel idősebb Robert Keith-hez, aki az ötvenes évek Hollywoodjának volt népszerű karakterszínésze, Marlon Brando és Frank Sinatra mellett szerepelt például a Macsók és macákban, valamint a magyar származású Laslo Benedek (Benedek László) A vad című filmjében, utoljára pedig a Twilight Zone-ban tűnt fel. A házaspár két évet töltött együtt, a színésznő akkor adta be a válópert, amikor megtudta, hogy a férje korábban már házas volt, illetve hogy van egy hatéves kisfia. A kisfiú Brian Keith volt, aki egy másik színésznőtől, Helena Shipmantől született, és akiből aztán szintén színész lett. Ahogy Peg Entwistle, Brian Keith is öngyilkos lett, 75 éves korában végzett magával malibui otthonában, két hónappal azután, hogy lánya, Daisy véget vetett az életének.

A színésznő New York után Los Angelesben is szerencsét próbált, mert az volt az álma, hogy a mozivásznon is viszont lássa magát, ez azonban a törekvései ellenére sem sikerült. Mindössze egyetlen filmben szerepelt, George Archainbaud Thirteen Women című mozija (az ötszörös Oscar-jelölt Irene Dunne alakításával) 1932 októberében került moziba, egy hónappal Peg Entwistle halála után. Bukás volt minden tekintetben.

Nem jött a siker, feladta

1932. szeptember 16-án, egy pénteki napon, egy átivott éjszaka után, a minden bizonnyal depresszióval küzdő Peg azt mondta a nagybátyjának, hogy találkozni megy egy barátjával. Ehelyett azonban a híres felirat felé vette az irányt, amelynek betűi akkor még nem Hollywood nevét hirdették, 1923 és 1949 között ugyanis egy új lakópark nevét hirdették a hatalmas fehér betűk. Az életben csalódott, 24 éves lány megmászta a Hollywoodland felirat, megvilágított kezdőbetűjét, levette, és összehajtotta a kabátját, végignézett az előtte elterülő város fényein, majd a több mint 15 méter magas H betű tetejéről a mélybe vetette magát.

Két nappal később, szeptember 18-án egy nő a híres felirat környékén kirándult, amikor egy fél pár cipőt és néhány női holmit talált a földön heverve. A kiránduló nem sokkal később a holttestet is megpillantotta az egyik szakadékban, értesítette a rendőrséget, de nem akart belebonyolódni az ügybe, ezért nem volt hajlandó felfedni a kilétét. Peg holttestét a nagybátyja azonosította, aki az újságból értesült az esetről. A színésznő holmijai közül egy búcsúüzenet is előkerült. A papíron az állt:

Félek. Gyáva vagyok. Sajnálok mindent. Ha ezt korábban megtettem volna, rengeteg fájdalomtól megkímélem magam. P.E.

Peg Entwistle a nagy gazdasági világválság ideje alatt lett öngyilkos, amikor még a keresett színészek sem jöttek ki könnyen a pénzükből. New York-i karrierjét feladva érkezett Los Angelesbe, ám a város nem sok esélyt adott az egyénként tehetséges színésznőnek. Kilátástalansága miatt választotta a halált. A városi legenda szerint az öngyilkossága után alig pár nappal a nagybátyja átvett egy levelet, amelyben végre főszerepet kínáltak neki egy mozifilmben: bizarr módon épp egy olyan nőt kellett volna eljátszania, aki megöli magát.

A fiatalon elhunyt színésznő életének és tragédiájának később musical, valamint több dal is emléket állított: szinte biztosan ő ihlette például Dory Previn 1972-es, Mary C. Brown and the Hollywood Sign című dalát (amely az azonos című album nyitódala is egyben), valamint Lana Del Rey idei, Lust for Life című (The Weeknddel közös) számának szövegét és videóját is. Sőt, három éve az Amerikai história X rendezője, Tony Kaye és a Csúcsformában-filmek producere együtt jelentette be, hogy mozifilmet készítenének a tragikus sorsú Peg Entwistle életéből. A projektről azóta sincs semmi hír.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.