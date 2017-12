Quentin Tarantino Star Trek-filmet készítene

Quentin Tarantino egy új Star Trek-filmen dolgozik, tudta meg a Deadline. A portál forrásai szerint a filmes egy Star Trek-mozi ötletével kereste meg a Paramount stúdiót. A Deadline szerint Tarantino már J.J. Abramsszel is tárgyalt az ügyben, aki most éppen a Star Wars kilencedik részével van elfoglalva, és aki Az ébredő Erő előtt már két Star Trek-filmet is készített.

A Variety szintén arról ír, hogy Quentin Tarantino és J.J. Abrams közösen agyal a Star Trek-sorozat legfrissebb darabján, és bár a forgatókönyv még nagyon kezdetleges formában van, úgy tudják, Tarantino a film rendezését fontolgatja, Abrams pedig producerként venne részt a munkában.

Ha valóban Tarantino kerülne a rendezői székbe, ez lenne az egyik első alkalom, hogy nem a saját eredeti ötletét rendezné – azért nem a legelső, mert korábban már rendezett egy Vészhelyzet-részt és két Helyszínelők epizódot.

A filmes következő, egyelőre cím nélküli munkája, amely az 1969-es Manson-gyilkosságok idején játszódik, Sharon Tate megölésének 50. évfordulójára kerül majd mozikba. A színésznőt Margot Robbie alakítja majd.

A Paramount egyelőre nem kommentálta a Star Trek-filmről szóló értesüléseket.