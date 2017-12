Gyűjtés indult a Macskafogó felújításáért

Gyűjtés indult az 1986-ban bemutatott Macskafogó című rajzfilm megmentésért, és az alkotók támogatásáért. A Ternovszky Béla rendezte és a közelmúltban elhunyt Nepp József írta kultikus rajzfilm felújításához a film rajongói ötmillió forintot szeretnének összegyűjteni. Az ötlet, hogy a Macskafogó egyetlen elérhető kópiáját érdemes lenne felújítani, két évvel ezelőtt született meg. Az eredeti kópia ugyanis az elmúlt évtizedekben karcos, fakó és szemcsés lett. Ezen a negatív filmen kívül pedig csak gyengébb minőségű pozitív filmkópiák, valamint VHS és DVD másolatok léteznek, írják a szervezők.

El is kezdték a munkát, 195 ezer darab kockát kellett egyesével beszkennelni, megtisztítani, és az eredeti képi világhoz hűen újraszínezni. A rajongók a film felújítása mellett interjúkat is készítettek az alkotókkal. Nepp József, a film írója, néhány héttel az interjú felvétele után halt meg, így élete utolsó interjúját éppen ezzel kapcsolatban adta. A kampányvideót itt lehet megnézni:

Most ötmillió forintot szeretnének összegyűjteni, amiből a restaurálás befejezését finanszíroznánk, és biztosítanák azt is, hogy a Macskafogó kultusza fennmaradjon. Egyebek mellett kiállítást és vetítéseket szerveznek, valamint (amennyiben elég támogatás gyűlik össze) az eddigi előfinanszírozott munkákat is kifizetnék.

A film végső felújítása a tervek szerint 2018 első negyedévében fejeződik be, amikor a Pannónia Stúdióban (ahol a mű annak idején készült) mutatják be az új verziót. A támogatók különböző Macskafogós relikviákat kapnak, például hivatalos intermouse igazolványt, dedikált stábfotót vagy akár a film eredeti képes rendezői forgatókönyvének másolatát is.

A projektet ezen az oldalon lehet támogatni, a gyűjtés a tervek szerint egy hónapig tart. Eddig 51 támogató 363 ezer forintot adott össze.