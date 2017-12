Megvan a Queen-film új rendezője

Két nappal ezelőtt jelentette be a Fox, hogy már nem Bryan Singer a Queen-film, a Bohemian Rhapsody rendezője. Singer egyszerűen eltűnt, a hálaadást követő szünet után nem jelent meg a forgatáson, és erről senkit nem értesített. Később a rendező ügynöke kiadott egy szűkszavú közleményt, miszerint Singer "saját magát és családját érintő egészségügyi problémák" miatt nem tért vissza a forgatásra. Állítólag nem ez volt az első ilyen húzása: korábban is eltünedezett a forgatásról, ilyenkor az operatőr, Thomas Newton Sigel ugrott be helyette. Most bejelentették, hogy megvan az utódja, Dexter Fletcher személyében, aki az Eddie, a sast rendezte korábban. (Ezt a filmet nagyon szerettük, a kritikánkat itt lehet elolvasni róla.)

A Bohemian Rhapsody-ból kijött már egy kis részlet, amit látva mindenki elámult, hogy a főszereplő, Rami Malek mennyire zseniálisan alakítja Freddy Mercuryt. A film nagyrészét már leforgatták, Fletchernek a befejezést és a vágást kell levezényelnie. A bemutatót a nehézségek ellenére sem akarják elhalasztani, továbbra is 2018 december 25-re tervezik.

Az 52 éves Singer 1995-ben a Közönséges bűnözőkkel robbant be sikeres rendezők közé, a 2000-es évektől négy X-Men-filmet rendezett, de egy Star Trek-film és a Superman visszatér is az ő munkája. Korábban többször felmerült vele kapcsolatban, hogy érintett lehet a hollywoodi pedofilügyekben, Michael Egan egykori gyerekszínész pedig megvádolta, hogy 1999-ben, amikor még csak 17 éves volt, megerőszakolta. Singer ügyvédjei közölték a sajtóval, hogy megalapozatlan rágalmazásról van szó, és beperelik Egant.