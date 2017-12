Joaquin Phoenix kalapáccsal tesz rendet

A Screen Daily egyenesen a 21. század Taxisofőrjének nevezte Lynne Ramsay You Were Never Really Here című filmjét, ami elől A négyzet ugyan elhalászta az Arany Pálmát, a film két fontos díjat így is bezsebelt Cannes-ban: Joaquin Phoenix a legjobb férfi főszereplő díját vihette haza, Ramsay pedig a legjobb forgatókönyv díját nyerte el, megosztva. A film szerdán új előzetest kapott.

"A filmben Phoenix egy elhízott, szétesett, traumatizált erősember, akit megbíznak azzal, hogy kiszabadítson egy fiatal lányt pedofilok karmai közül" – foglaltuk össze a You Were Never Really Here sztoriját, miután Cannes-ban megnéztük a filmet, aminek akkor még stáblistája sem volt. A helyszíni beszámolónk szerint Ramsay munkája erősen megosztotta a közönséget, de voltak, akik igazi mesterművet láttak benne.

A rendezőnek a 2011-es Beszélnünk kell Kevinről óta ez az első nagyjátékfilmje. Magyarországi bemutatóról egyelőre nincs szó, a film forgalmazása valószínűleg nagyban függ majd attól, hogyan teljesít a díjszezonban.