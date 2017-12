Az utolsó jedik legfrissebb előzetesei ellőnek egy csavart

Most szólunk, jóelőre, hogy csak az olvasson tovább, és nézze meg az előzetest, aki nem bánja, hogy egy nagy csavart lelőnek neki a hollywoodi előzeteskészítő szakmunkások.

Mehet?

Tuti?

Oké, szóltunk.

Ez innen spoileres Szóval az egy hét múlva esedékes bemutató előtt közzétett legutóbbi két tévszpot, a sorban 24. és 25. ugyanazzal a jelenettel ér véget, és ez az a jelenet, amitől minden külföldi fansite és Twitterfiók felbolydult. Mégpedig az, amiben Rey egy fénykardos hepajkodás közepette egyszer csak kinyúl a kis kezével, és mint minden rendes jedi, szépen magához húzza Kylo Ren vörös fénykardját, tetszik tudni, aminek a markolatán is van két kisebb fénycsóva oldalra, és amiről hóttkomoly értekezéseket írtak szeriőz szaklapok Az ébredő erő bemutatója után. Itt az egyik: Itt meg a másik: Bezár

Mivel az eddigi előzetesek fontosnak látszó dolgokat nem nagyon mutattak meg, csak általános jediskedést meg űrharcot, elég furcsa, hogy egy héttel a bemutató előtt egy ennyire fontos részletet elárulnak a fimből - szükség ugyanis nincs rá, mert a film iránti érdeklődés pontosan olyan magas, mint egy héttel Az ébredő erő bemutatója előtt tapasztaltak.

A Deadline szerint a szakma 200 millió feletti nyitóhétvégét vár, ami lehet, hogy elmarad majd a hetedik film 247,96 milliós premierjétől (ez csak az észak-amerikai piacra vonatkozó szám), de így is minden idők negyedik legjobb nyitányának tűnik a Jurassic World (208,8 milló USD) és A bosszúállók (207,4 millió) mögött, de ugye simán lehet belőle második is. A filmről kis túlzással azt mondhatjuk, hogy mindenki tud, Az ébredő erő 92 pontot ért el ezen a skálán 2015 novemberének végén, Az utolsó jedik most éppen 93 ponton áll (100-ból).