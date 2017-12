Mi a gyorsabb: a láva vagy egy T. rex?

Annyi menekülő dinoszauruszt még soha nem láttunk, mint a Jurassic World: Bukott birodalom című film előzetesében, ami ugye a 2015-ös, Jurassic World néven rebootolt Jurassic Park újabb folytatása, egyben egy új trilógia második darabja, már ha ez a mondat így a végére értelmes maradt egyáltalán. Ahogy a 2015-ös, Colin Trevorrow rendezte első új film az eredeti Jurassic Park nyomán haladt (van egy dinópark, ami működni látszik egészen addig, míg nem, és akkor jön a sikoltozás meg a rohanás), a trailer alapján a Bukott birodalom meg a Jurassic Park 2-ből merít, azaz évekkel az első rész után vagyunk, a dinóparkos szigeten gebasz van, vissza kell menni, és sikoltozva menekülni ismét.

Mindehhez kell főszereplő, így az első filmből itt van nekünk Chris Pratt, azaz Owen Grady vadőr és Bryce Dallas Howard, azaz Claire Dearing, A Nő, Aki Tűsarkúban Menekül A Dinók Elől. Hőseink azért mennek vissza a szigetre, mert kitörőben van ott egy vulkán, és ha nem tesznek valamit, akkor elpusztítja a dínókat, az meg nem lenne jó ezek szerint, mert mennyire poén már, ha van egy rakás, háromemeletes ház nagyságú őslény az ember hátsó kertjében, ami kecskenyájakat reggelizik, de mindegy.

Előszedték a filmhez Jeff Goldblumot is, sőt, minden rendes mentőakció elengedhetetlen kellékét, a Bajba Jutott Kisgyereket, de hogy még erre is rátegyenek egy lapáttal, a családi filmek Kötelezően Megmentendő Házikedvencét is sikerült megturbózni azzal, hogy Fifi most egy kétméteres velociraptor, amit/akit Owen csibekora óta nevelt, így érzelmileg kötődve van. A trailer egyébként látványos, a CGI oda van téve, a költségvetés biztos van vagy 180 millió dollár, de kit érdekel, a jövő nyári (a világ nagy részén június 7., az USA-ban június 22-) bemutató után úgyis a kassza fog csilingelni, hiszen az előző film 150 millióra termelt 1,6 milliárd dollárt.