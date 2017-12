Woody Allen nevelt lánya nem érti, hogy úszta meg a zaklatási botrányt nevelőapja

Dylan Farrow a Los Angeles Times-ban közzétett cikkben azt kifogásolja, hogy miközben Harvey Weinstein áldozataira mindenki odafigyel, vele és az őt ért traumákkal senki nem foglalkozik, pedig már évekkel ezelőtt elmondta, hogy még csak hét éves volt, amikor nevelőapja molesztálta. Az is furcsállja, hogy miközben Weinsteint Hollywood kiközösítette, Allen tovább dolgozhat, sőt, senkinek eszébe sem jutott új filmjét levenni a mozik műsoráról.

Farrow a véleménycikkben Kate Winslet, Blake Lively és Greta Gerwig ellen kelt ki a leghevesebben, hiszen a három színésznő ugyan elítélte Weinstein tetteit, de tovább dolgozott Allennel, ami legalábbis kettős mércére vall.

Hogy lehet az, hogy miközben Weinsteint és Spaceyt Hollywood pillanatok alatt ejtette, Woody Allen új filmje most is fut a mozikban, és hogy írhatott alá többmilliós szerződést azzal az Amazonnal, ahonnan Roy Price stúdióvezetőt szexuális zaklatás miatt rúgták ki?

Winslet az őt ért támadásra (miért vállalta el a szerepet a zaklatással vádolt Allen filmjében?) azt válaszolta egy interjúban, hogy nem ismerte személyesen a rendezőt és semmit nem tudott a családjáról. “Színészként annyit tudok mondani, hogy nem tudok semmit az egészről, tényleg nem, így azt sem, hogy igaz-e vagy sem. Végiggondolva ezt félrerakja az ember, és együtt dolgozik a másikkal. Woody Allen nagyszerű rendező.” Ez a válasz nem sokban különbözik a 2016-os Cafe Societyben szereplő Blake Lively reakciójától, aki szerint veszélyes dolog olyan dolgokról véleményt mondani, amiről nem tud semmi.

A cikkben Farrow Ellen Page-et, Jessica Chastaint és Susan Sarandont méltatja, akik nyilvánosan jelentették ki, hogy soha többé nem dolgoznak Allennel - Page egyenesen azt írta, hogy élete legnagyobb hibája volt, hogy elvállalta a To Rome With Love című film egyik szerepét. A Weinstein-botrány kirobbantásában egyébként Dylan Farrow testvére, Ronan is tevékeny szereplő volt, ő írta azt a részletes, oknyomozó cikket a The New Yorkerben, ami közvetlenül a producer bukásához vezetett.

Dylan Farrow először 20 évvel ezelőtt, hétévesen mondta el, mit tett vele nevelőapja, de ahogy most, akkor sem foglalkoztak vele. Allen mindig is tagadta a vádakat, de ahogy Farrow arra a cikkben rámutat, kísérteties a hasonlóság Weinstein módszerei (magánnyomozókkal figyeltetett újságírók, csőbe húzási, lejáratási kísérletek) és Allené között, akiről 1997-ben a Connecticut Magazine írta meg, hogy ügyvédjein keresztül magánnyomozókkal igyekezett az ügyében eljáró detektívekről kompromittáló adatokat szerezni.