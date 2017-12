Nem lesz magyar film a Golden Globe-on

A Golden Globe nekünk, magyaroknak a Saul fia 2016-os sikere óta már nemcsak egy másodosztályú díjkiosztó, hanem egy fontos médiaesemény, pedig nagyon nem szabad túlértékelni. A Hollywoodban élő külföldi újságírók (pontosabban a Hollywood Foreign Press Association – HFPA) díját az Oscar-díj előszobájaként szokás emlegetni, de ez messze nem jelenti azt, hogy azonos értékűek lennének. A idei mezőnybe sajnos egyik magyar film sem jutott be.

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje az Arany Medve után a Golden Globe-ot sajnos nem nyerheti meg, hiszen nem jutott be a legjobb külföldi filmek ötös mezőnyébe. Ez azért nem túl meglepő, hiszen a külföldi forgalmazás jogát viszonylag későn, november elején vette meg a Netflix, és azzal a lendülettel el is hallgatta, nem tettek olyan kampányt mögé, mint a Saul fia esetében. A nagy kalapban egyébként Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje is szerepelt, mert a HFPA több jelölést is elfogad egy országból.

Míg a HFPA alig kilencven tagot számlál, és az Oscarról az Amerikai Filmakadémia hatezer szakmabeli tagja dönt, mégis a Golden Globe-díjátadón, január elején (2018-ban január 7-én) körvonalazódik igazán, hogy milyen filmek, mely színészek lehetnek esélyesek az Oscaron is. A stúdiók nem nagyon szeretik a véletlenre bízni a dolgokat, ezért minden évben alaposan megdolgozzák a HFPA tagjait. Persze az Oscar előtt is megy a lobbizás ezerrel, de nem nehéz belátni, hogy mennyivel könnyebb kilencven, Hollywoodban élő embert befolyásolni, mint hatezer, a világ minden táján lakó filmest.

A Golden Globe-jelöléseken hosszú ideje élcelődik a sajtó, azt kifogásolva, hogy nem a filmek és az alakítások minősége, hanem az A kategóriás filmsztárok száma a legfontosabb szempont. Így fordulhat elő, hogy a kritikusok olyan filmeket jelölnek, amik pocsék kritikákat kaptak. Jelölt lehetett A kém, a Koszorúslányok, az Alice Csodaországban vagy Az utazó, hogy csak párat említsünk a múltból. És itt jön a képbe a Golden Globe ravaszsága: több jelölt film egyenlő több sztár alapon rögtön két filmes kategóriát is alapítottak (legjobb dráma és legjobb vígjáték/musical), hogy aztán kényük kedvük szerint szuszakolják a filmeket valamelyikbe. A Mentőexpedíció a legjobb vígjáték kategóriában nyert például, ez volt a film ugye, amiben Matt Damon a Marson kínlódott egyedül két órán át. Ridley Scott rendező húzta is a száját, díj ide vagy oda.

Ráadásul nem elég, hogy egyik filmes partiról a másikra rángatják a szavazó újságírókat, és mindenféle premiereken karol beléjük valamelyik világsztár, néha le kell ülniük a kanapéra, és nekiesni az adott év tévésorozatainak is. Míg mondjuk 2002-ben ez azt jelentette, hogy 182 sorozatról kellett ilyen-olyan infókkal rendelkezni, 2017-ben már legalább 470-et mutattak be. Ennyi tartalmat ép ésszel nem lehet befogadni, márpedig ha szó szerint vesszük azt, hogy a HFPA az év legjobbjait keresi, akkor mind a 90 szavazónak legalább egy-egy epizódba bele kellett tekintenie a kínálatból.

Ez nem így szokott történni (tisztelet a kivételnek, ha van), hanem úgy, hogy amelyik sorozatról jókat írnak az újságok, jó a nézettsége, nagy a felhajtás körülötte, vagy játszik benne egy vagy több sztár azt a HFPA is úgy ítéli meg, hogy nagyszerű, és akkor is jelöli, ha az adott évadban éppen nem volt olyan jó, csak a rajongók a Facebookon annyit lelkendeznek róla, hogy elhiszik.

Az idei jelölteket Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell és Sharon Stone jelentette be, mutatjuk a fontosabb kategóriákat:

Legjobb film (dráma):

Dunkirk

A Pentagon titka

A víz érintése

Szólíts a neveden

Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb film (vígjáték/musical):

Tűnj el!

Lady Bird

Én, Tonya

The Disaster Artist

A legnagyobb showman

Legjobb idegen nyelvű film:

A Fantastic Woman (Chile)

First They Killed My Father (Kambodzsa)

In the Fade (Németország/Franciaország)

Loveless (Oroszország)

The Square (Svédország)

Legjobb színésznő (dráma):

Frances McDormand, Három óriásplakát Ebbing határában

Sally Hawkins, A víz érintése

Meryl Streep, A Pentagon titka

Jessica Chastain, Elit játszma

Michelle Williams, A világ összes pénze

Legjobb színész (dráma):

Gary Oldman, A legsötétebb óra

Daniel Day-Lewis, Fantom férc

Timothée Chalamet, Szólíts a neveden

Tom Hanks, A Pentagon titka

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Legjobb színésznő (musical vagy vígjáték):

Saoirse Ronan, Lady Bird

Margot Robbie, I, Tonya

Judi Dench, Victoria and Abdul

Emma Stone, Battle of the Sexes

Helen Mirren, The Leisure Seeker

Legjobb színész (musical vagy vígjáték):

James Franco, The Disaster Artist

Daniel Kaluuya, Tűnj el!

Hugh Jackman, A legnagyobb showman

Steve Carell, Battle of the Sexes

Ansel Elgort, Baby Driver

Legjobb női mellékszereplő:

Laurie Metcalf, Lady Bird

Allison Janney, Én, Tonya

Mary J. Blige Mudbound

Hong Chau, Kicsinyítés

Octavia Spencer, A víz érintése

Legjobb férfi mellékszereplő:

Sam Rockwell, Három óriásplakát Ebbing határában

Richard Jenkins, A víz érintése

Willem Dafoe, Floridai álom

Armie Hammer, Szólíts a neveden

Christopher Plummer, A világ összes pénze

Legjobb rendező:

Christopher Nolan, Dunkirk

Guillermo del Toro, A víz érintése

Steven Spielberg, A Pentagon titka

Martin McDonagh Three Billboards

Ridley Scott A világ összes pénze

Tévés díjak:

Legjobb sorozat (vígjáték/musical)

Master of None

Will & Grace

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

SMILF

Legjobb sorozat (dráma)

The Crown

Trónok harca

A szolgálólány meséje

Stranger Things

Rólunk szól

Legjobb tévéfilm/minisorozat

Hatalmas kis hazugságok

Viszály: Bette és Joan

Top of the Lake: China Girl

Fargo

The Sinner

Legjobb férfi főszereplő (dráma)

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, Rólunk szól

Freddie Highmore, The Good Doctor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Legjobb női főszereplő (dráma)

Elisabeth Moss, A szolgálólány meséje

Maggie Gyllenhaal, Fülledt utcák

Claire Foy, The Crown

Caitriona Balfe, Outlander

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Anthony Anderson, Black-ish

Eric McCormack, Will & Grace

Aziz Ansari, Master of None

Kevin Bacon, I Love Dick

William H. Macy, Shameless

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Pamela Adlon, Better Things

Issa Rae, Insecure

Frankie Shaw, SMILF

Legjobb férfi főszereplő (tévéfilm/minisorozat)

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Jude Law, Az ifjú pápa

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Ewan McGregor Fargo

Geoffrey Rush, Géniusz

Legjobb női főszereplő (tévéfilm/minisorozat)