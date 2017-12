Videón, ahogy Borbély Alexandra zokogva átveszi a nagydíját

Az Európai Filmakadémia is kiemelte, mennyire érzelmes jelenet volt, ahogyan Borbély Alexandra, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjének főszereplője átvette a legjobb európai színésznőnek járó díjat, de alig tudott megszólalni a meghatottság könnyeitől. A pillanat már videón is látható az Indexen.

Elkértük az Európai Filmakadémiáról a december 9-i díjátadó gála legfontosabb pillanatait összefoglaló videót: ebben persze helyet kapott az is, ahogyan Borbély Alexandra átveszi a legjobb európai színésznőnek járó elismerést, amelyre jelölt volt Juliette Binoche és Isabelle Huppert is. Igaz, sajnos a videóba nem fért bele a könnyek között elhebegett beszéd utolsó fél perce, de a lényeg így is megvan.

A díjat a színészkategória két tavalyi nyertese, a Toni Erdmann című német film főszereplőpárosa, Sandra Hüller és Peter Simonischek adták át, és Sandra Hüller volt az is, aki gyakorlottabb díjátvevőként finoman a mikrofon elé lökdöste az élete első filmes díját nyerő Borbély Alexandrát, amikor zavarában mozdulni sem nagyon tudott.

A felvételen látszik a szemét törölgető rendező, Enyedi Ildikó is (aki esélyes volt a legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyvíró díjára is, de mindhárom elismerést az idei agyondíjazott film, A négyzet nyerte el előle), a síró producer, Mécs Mónika, és egy pillanatig a vagy meghatott, vagy esetleg csalódott Juliette Binoche is. Miután a videó véget ér, Borbély még megköszönte a díjat a stábnak és a családjának, de mivel a könnyei csak nem akartak elfogyni, végül rövidre zárta az egészet egy "köszönöm mindenkinek"-kel.

Borbély Alexandrával a díjátadó után interjút is készítettünk, ahol mesélt arról, milyen pánikroham-szerű állapotba került a díj kihirdetése előtt, és hogy mit szeretett volna elmondani az előre megírt köszönőbeszédében, ha sikerült volna megszólalnia.

A film rendezőjével, Enyedi Ildikóval még a díjátadó előtt készítettünk nagyobb interjút, amelyben a Testről és lélekről sikerein kívül David Bowie-ról, a tizennyolc éves kényszerpihenőről, két nagy kudarcról és a szexuális zaklatásról is beszélt.

Európa legjobb színésznőjével még a Testről és lélekről bemutatásakor is interjúztunk: akkor nemcsak a filmről, de egész eddig életéről és karrierjéről kifaggattuk.