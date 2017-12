Már forog Nagy Zsolt Kádár-kori vámpírfilmje

Az Isteni műszak rendezője, Bodzsár Márk a napokban kezdte el forgatni Kádár-kori vámpírmoziját, a Drakulics elvtársot, amelyben Nagy Zsolt mellett Nagy Ervin és Walters Lili kapott főszerepet. A forgatás február végéig fog tartani.

A Filmalap keddi közleményéből a hetvenes évek Magyarországán játszódó történet is kirajzolódik: a női főszereplő, Walters Lili egy fiatal kémnőt játszik, akit a titkosszolgálat ráállít a nyugatról hazalátogató Fábián elvtársra, akit Nagy Zsolt alakít, illetve aki több hasonlóságot is mutat a Drakulát legendásan megtestesítő Lugosi Bélával.

Közben Nagy Ervin kommunista James Bondként veti rá magát Fábiánra, hogy kiderítse, tényleg egy szörnyeteg érkezett-e az országba. Sőt, a Filmalap egy korábbi közleményéből azt is tudjuk, hogy Fábián a megérkezése után nem csupán az állambiztonság célkeresztjébe kerül, hanem bele is szeret a beszervezésével megbízott fiatal elvtársnőbe.

A Drakulics elvtársban látható lesz még Balsai Móni, Thuróczy Szabolcs, Borbély Alexandra, Rába Roland, Trill Zsolt, Székely B. Miklós és Vinnai András is. A forgatókönyvet Bodzsár Márk írta, akinek Jakab Juli dramaturgként segítette a munkáját, és aki a rendező munkatársaként a forgatásokon is részt vesz. A Terápia és az Aranyélet forgatókönyvírója, Tasnádi István szintén dramaturgként működött közre. Az operatőr Reich Dániel, aki a rendező első filmjét, az Isteni műszakot is fényképezte.

"A romantikus komédia kém- és vámpírfilmes elemeket vegyít, és olyan fénytörésben mutatja meg a Kádár-kort, amilyenben még soha nem láttuk" – mondták korábban az alkotók a filmről. Bár a nyáron még azt ígérték, már októberben elkezdődik a forgatás, és jövő ősszel lesz látható a film a magyar mozikban, a legfrissebb közlemény szerint a Drakulics elvtársot várhatóan 2018 decemberétől játsszák majd a mozik.