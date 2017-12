George Lucas imádta az új Star Warst, Mark Hamill kevésbé lelkes

A Csillagok háborúja-sorozat megalkotója, George Lucas is megnézte a legújabb, sorrendben kilencedik filmet, a saga nyolcadik részét, és Luke Skywalker, azaz Mark Hamill is mondott róla pár keresetlen szót.

Azért ezt a Lucasfilm háza táján persze nem úgy elképzelni, hogy Lucas lelkes Facebook-posztot ír, vagy az újságírók kameráinak gyűrűjében lelkendezik. Nem: a képviselője közölte a sajtóval, hogy Lucas szerint a film "csodálatosan volt megcsinálva", valamint hogy "a vetítés után Rian Johnson rendezővel is beszélt, és ezt el is mondta neki".

Persze ez is elég komoly gesztus, miután már jó pár éve kivették a kezéből a gyeplőt. Lucas 2012-ben adta el a cégét négymilliárd dollárért a Disney-nek. Akkor azt mondta, neki is lennének ugyan ötletei a folytatásra, de a Disney a maga módján fogja intézni a jövőt. Akkoriban Lucas még nem is kezelte túl jól a helyzetet; mi 2015-ben írtunk az addig eltelt három, nehezen viselt évről.

Épp ezzel kapcsolatban tett egy nagyon óvatosan kritikus megjegyzést a Luke Skywalkert játszó Mark Hamill is: azt mondta, egy kicsit csalódott, amiért az új trilógia készítői nem fogadták el Lucas egy kicsivel több tanácsát.

"Jó lett volna, ha egy kicsit elfogadóbbak a tanácsaival és az iránymutatásával kapcsolatban. Ugyanis neki is megvoltak a körvonalak a 7., 8. és 9. filmhez, de amit leforgattak, az mérhetetlenül különbözik ettől." Hamill ugyanakkor azért nem akarta nagyon támadni a Disney-t, beismerve, hogy a sorozat így is hihetetlenül népszerű.

"Nem akarok én lenni a vén, maradi fazon. Ott volt az eredeti sorozat, és ott voltak az előzményfilmek. Ez mind George-é volt. Aztán ott vannak az új generációs filmek, és amennyire én erre rálátok, népszerűbbek, mint valaha" - mondta a Metrónak. Es valóban: Az ébredő erő 2, a Zsivány Egyes 1 milliárd dollár fölötti bevételeket hozott.

A film egyébként kritikusunknak is nagyon tetszett: szerinte A Birodalom visszavág óta nem készült ennyire jó Star Wars-film.