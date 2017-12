Roman Polanski zaklatási ügyét a Los Angeles-i rendőrség vizsgálja

A Los Angeles-i rendőrség közölte: habár a konkrét ügy már elévült, foglalkoznak Marianne Barnard vádjával, aki nemrég azt állította, Roman Polanski 1975-ben, a nő tízéves korában molesztálta őt.

Ahogy mi is megírtuk, a Santa Barbara-i művész, aki gyerekkorában modellkedett lapoknak, azt állítja: az anyukája mutatta be Polanskinak, mondván, a férfi szeretne róla szőrmebundában képeket készíteni. "Eleinte bikinis képeket készített rólam, aztán jött a kabát, aztán azt kérte, hogy vegyem le a bikinifelsőmet, amivel nem volt gondom, mivel tízévesen amúgy is sokszor felső nélkül rohangáltam. De aztán megkérte, hogy vegyem le az alsó részt is - akkor már nagyon kényelmetlenül éreztem magamat. Aztán egy ponton észrevettem, hogy az anyukám már nincs ott. Nem tudom, hová ment, nem is nagyon vettem észre, hogy elment, de már nem volt ott. Polanski aztán molesztálni kezdett" - mondta akkor.

A Los Angeles-i rendőrség a Los Angeles Timesnak azt mondta: bár az ügy már elévült, így vádat emiatt az eset miatt nem tudnak emelni, de a rendőrség így is elkötelezett abban, hogy kivizsgálja, mivel a nyomozás közben eléjük kerülő bizonyítékok a többi, folyamatban lévő ügyet is segíthetik. Kalifornia állam törvényei szerint ugyanis minden hasonló, 1992 előtt történt ügy elévült már, Polanskiról viszont már hat nő állította, hogy molesztálta vagy - a többi esetben - megerőszakolta őket.

Polanski képviselője tagadja a vádakat, és azt állítja, a rendező nem is ismeri Barnardot.