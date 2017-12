Valódi terrortámadásról szól Eastwood új filmje

Clint Eastwood legújabb rendezése, a The 15:17 to Paris is elképesztően hősiesnek tűnik az friss előzetes alapján. A film megtörtént esetet dolgoz fel: 2015 augusztusában egy Amszterdamból Párizsba tartó vonaton egy támadó lövöldözni kezdett, három embert meg is sebesített. Szerencsére a vonaton utazott civil ruhában két amerikai katona és egy gyerekkori barátjuk. Ők szálltak szembe a terroristával, leteperték, és megkötözték. És ha ez nem lenne elég, egyikük még egy sebesült férfi életét is megmentette azzal, hogy időben ellátta. Szóval tényleg hősök voltak, na.

Eastwood amúgy is imádja az ilyen történeteket, utolsó két filmje is megtörtént esetekből készült, és egy-egy amerikai hőst állított a középpontba: az egyik Chesley “Sully” Sullenberger pilótáról szólt, aki a Hudson folyón landolt egy utasszállító géppel, előtte pedig Bradley Cooper főszereplésével készítette el az Amerikai mesterlövészt, ami a hadsereg egyik kivételesen sok ellenséget meggyilkoló katonájáról szólt.

A The 15:17 to Paris megírásában egyébként részt vett az a három férfi, akikről szól, hogy ez a film előnyére vált-e, nemsokára kiderül. Az amerikai premier 2018. február 9-én lesz, a magyar bemutató időpontja egyelőre nem ismert.