Ijesztő és gyönyörű Natalie Portman új sci-fije

Kijött egy új, minden eddiginél hosszabb, két és fél perces előzetes Natalie Portman sci-fijéhez, az Expedícióhoz. A filmtől eddig is sokat vártunk, mert ez annak az Alex Garlandnak az új filmje, aki 2014 egyik legnagyobb felfedezését, az Ex Machina című, androidos sci-fit rendezte. Az új trailer nem is okoz csalódást: az Expedíció rejtélyes, izgalmas és a vége felé egyre rémisztőbb filmnek tűnik. A tervek szerint a film egy sci-fi trilógia első része lesz, amely a Southern Reach című, nagy sikerű bestseller-trilógiából készül (Magyarországon az Agave adta ki.).



Ahogy az új trailerből kiderül, a Portman játszotta biológus azért vállalkozik arra, hogy három társával bemenjen a titokzatos X Térségbe, mert azt reméli, hogy így segíthet a férjén (Oscar Isaac a Star Wars folytatásokból). Eddig ugyanis tizenkét küldetés indult a térségbe, de minden felfedező odaveszett. Csak Portman karakterének férje tért vissza, de ő is nagyon súlyos állapotban. A biológus abban bízik, hogy talál valamit a zónában, ami segít meggyógyítani a férjét. A térség eleinte csodásnak tűnik, olyan állatokkal és virágokkal, amiket a biológusok még soha nem láttak. Aztán persze jönnek a borzalmak.

Portman mellett Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson és Gina Rodriguez játszik az Expedícióban, amit 2018. február 22-én mutatnak be Magyarországon.