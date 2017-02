Legók, amiket még nem láttál

A nürnbergi játékvásár, a Spielwarenmesse a világ legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, sokan ilyenkor mutatják be az adott év újdonságait. A Legónál sincs ez másképp, esetleg annyiban árnyalt a kép, hogy sok készletet még itt sem mutatnak be, csak majd karácsony előtt rántják le róluk a leplet, illetve van egy igen nagy halom olyan készlet, amit a látogatók ugyan megnézhetnek, de fényképezni szigorúan tilos. (Szigorúan szakmai kiállítás, tehát csak a játékiparban tevékenykedők és az újságírók látogathatják.) Azaz mi láttunk most egy csomó újdonságot, amit sajnos nem tudunk megmutatni. Sok olyan kiállító volt még, amit csak messziről volt szabad fotózni – a kínai hamisítók miatt folyamatos az éberség.

Galéria: Spielwarenmesse 2017 Fotó: Sipos Zoltán / Index

Az, hogy a Lego 2016-ban mennyire jól teljesített, a német, svájci és osztrák piacon hány százalékos növekedést ért el, az emberek legnagyobb részét hidegen hagyja. De hogy mivel igyekeznek ezt a növekedést 2017-ben is fenntartani, és ennek köszönhetően miért fogják a szülők máját rágni a kölykök, annál többen szeretnék jó előre tudni. A bajra könnyebb felkészülni, ha tudjuk, hogy fenyeget. Márpedig a legósok egész pályás letámadással jönnek.

Az idei évben a teljes kínálatnak közel 70 százalékát lecserélik, annyi újdonság jön, hogy a boltosok csak kapkodják a fejüket. Ráadásul idén két új Lego-filmet is bemutatnak; a Lego Batmannel és a Ninjagóval rendesen befűtenek apunak, anyunak, meg az összes rokonnak: minden kölyök denevéremberes meg nindzsás legókért fogja nyúzni az illetékeseket.

Természetesen jönnek új City, Friends, Elves, Disney és egyéb szettek is, ezek egy részét fotózhattuk és mutatjuk is, de volt sok, ami mellett ott szerepelt a kis Ne fotózz-ábrácska, meg a legós kollégák is kedvesen figyelmeztettek, ha esetleg mégis sikerült olyan irányba állítani az objektívet, ahová nem lett volna szabad. Igazi nagy titkolózás persze a Star Wars készleteknél volt, ezeket a liszensz-cuccokat sokkal szívesebben másolják a kínaiak, mint a normál City készleteket.

Idén 40 éves a Lego Technic, és ezt nem is hagyják szó nélkül a dánok: több olyan készletet dobnak idén piacra, amelyikben egy kis fehér építőelemet találni, rajta a jeles évfordulóra emlékeztető szöveggel. Ráadásul lesz három olyan szett is, amiket ha mindet megveszi az ember, egy negyedik modellt lehet megépíteni. A farmotoros, boxer-blokkos autóval az első Technic készlet előtt tisztelegnek. Nem ugyanazt az autót lehet megépíteni belőle, még csak nem is igazán hasonlót, de azért nagy vonalakban emlékeztet az ős-Technicre.

A 2017-es év nagy dobása a Lego Boost. Ez a kockáknak és leendő kockáknak szóló készlet a legendás Mindstorms nyomdokain halad, de más a rendszer, más a központi elem. Nincs egy hónapja, hogy a CES-en, Las Vegasban bemutatták – ott is elég nagyot szólt a programozható, távirányítható robotos LEGO. A Spielwarenmessén nem csak a nagy sajtótájékoztató résztvevői álltak tátott szájjal, hanem a Toy Award szakmai zsűrije is kalapot lengetett az innovatív sorozat előtt: a hivatalos megnyitón bejelentették, hogy a SchoolKids (6-10 évesek) kategóriában az idei játékvásár díját a Boost kapja. Az alapkészletből Wall E-szerű robotot, elektomos gitár-szerű elektromos gitárt, mechanikus macskát vagy építő robotot lehet összerakni. Valamikor az év második felében kerül polcokra, ha minden igaz, ötvenezer forint alatti áron – nem csak egyszerűbb, de olcsóbb is, mint a nagy testvér Mindstorms.

Ha már a kis kockáknál és a nekik kitalált kütyüknél tartunk: idén jön a LEGO-Facebook is, a Lego Life, ami a tervezők szerinte gy teljesen biztonságos közösségi felület lehet 13 éven aluliaknak. Ebben a közösségben a gyerekek csak és kizárólag szülői engedéllyel lehetnek jelen, szigorúan csak nicknévvel posztolhatnak, és semmi esetre sem kerülhet fel olyan fénykép, amin gyerek szerepel. Hogy minden tartalom a LEGO és a szülők (és persze a gyerekek) szempontjából is vállalható legyen, komoly szűrők működnek majd és szakemberek is gondoskodnak a rendről. És hogy a saját LEGO-kreációk megosztása minden rizikótól mentes legyen, még azt is kizárták a tervezők, hogy a felületen vásárlásra buzdító linkek jelenhessenek meg: itt az a cél, hogy kockázatok és mellékhatások nélkül élhessenek közösségi életet a legózni szerető gyerekek. Hogy aztán sikerül-e minden gyanús alakot kiszűrni, vagy mégis átcsúszhat pár sötét alak a szűrőn, akik magukat MinifigMisinek, vagy TechnicTibor06-nak kiadva próbál a gyerekek közelébe férkőzni, az majd kiderül.