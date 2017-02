Megkóstoltuk az igazi Oreo-fánkot, de vegyesek az érzéseink

Bő egy hete kint vagyunk a Berlinalén, és egyik nap láttunk egy utcai plakátot, ami Oreo-fánkot hirdetett. Már hogy nem olyat, amikor egy albán pékségben ráraknak egy kis csokiszórást a vaníliakrémes fánkra, hanem az igazi, licenszelt Oreo-fánkot, amiről még soha nem hallottunk. Utánanéztünk, Magyarországon állítólag a Tesco kínálatában van ilyen, de képet sem találtunk róla, szóval gondoltuk, itt a lehetőség kipróbálni.

Azt hinnénk, hogy egy ilyen fánkot mindehol harsogva reklámoznak, de nem: valójában nyomoznunk kellett utána. A hirdetéseken nem volt ott, hol találjuk meg, a boltokban hiába keresgéltünk, és az is eléggé megnehezítette a dolgot, hogy biztos árusítóhelyekként sokáig csak lipcsei és brémai üzleteket találtunk. Végül egy vlogger videója alapján kiderült, hogy Backwerknek hívják a pékséghálózatot, ahol kapható, de a Backwerk szó süteményt is jelent, ami kicsit megnehezítette a keresgélést, miközben magának a cégnek a honlapján nincs is fent ez a termékük - de lényeg, hogy végül megtaláltuk, vettünk négy darabot és jöhet maga a teszt.

Fotó: Szabó Péter / Index.hu

Dávid: Amikor megjelent Magyarországon a cronut, akkor első reggel 8-kor már sorban álltam a pékség előtt, de az Oreo-mániát soha a büdös életben nem értettem. Ránézésre olyan, mintha két koromkorong közé passzíroztak volna fogkrémet, az íze sokban nem is tér el ettől. Ráadásul az Oreo az édességek pornója, lassan a gulyásleves meg a puliszka is lesz már oreósban, mintha valami egyezményes ízesítés lenne az ipari kokszos fogkrém.

Ha ebből a szempontból nézzük, akkor az Oreo-fánk hatalmas siker, mert pontosan olyan íze van, mint a keksznek, azaz hogy inkább ennék Pilótát vagy Mese-kekszet vagy akár háztartásit is, sőt, abból készült fánkot. Miért nincsen háztartási kekszes fánk még? Inkább olyat szeretnék találni Berlinben, nem ilyen értelmetlen huncutságokat.

Péter: Dávid egy Oreo-nihilista, szóval ebből a nézőpontból szabad csak olvasni a sorait. A fánk teljesen jó, kellemesen fújtós, a tetején lévő keksz omlós, a kakaós tészta finom, nem ragad tőle a kezünk, mint a legtöbb fánktól. Viszont a töltelék lehetne több és folyósabb, persze akkor meg lehet, hogy ragacsos lenne. Lényeg, hogy mindketten megettünk fejenként két fánkot, ami bőven jó volt vacsora helyett.

De ez az egyperces lassított videó jobban összefoglalja az érzéseinket: