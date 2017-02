Taroltak a magyar sörök egy nemzetközi versenyen

Magyarország összesen 23 díjat hozott el a neves Dublin Craft Beer sörversenyről - derül ki a Hop Top Brewery sajtóközleményéből.

Csütörtökön este 8 órakor volt az Alltech Brews and Food Fair keretén belül meghirdetett európai sörverseny eredményhirdetése, amelyen többek közt a Nagydíjat is Magyarország nyerte. Az összesen 370 nevezett sör közül Magyarországról 44 nevezés érkezett 10 sörfőzdétől, ami azt jelenti, hogy minden második sört helyezést kapott. A díjakról 28 fős nemzetközi zsűri döntött, az átadón részt vett Horváth Péter, a magyar nagykövetség külgazdasági attaséja is.

A nagydíjat jelentő Dublin Cupot a Horizont Sörműves Kft. nyerte Saison Witbier sörével. "Korábban a stoutok uralták ezt a versenyt, ma a legmagasabb minőségi szinteket is megütő, más típusú sörök versengenek a legjobb helyezésekért" - mondta Dr. Gearóid Cahill, a Dublin Craft Beer Cup főbírója és az Alltech Sörfőzési Tudományokkal foglalkozó igazgatója.

Ők pedig a magyar díjazottak:

Aranyérem:

Horizont - Saison Witbier (Nagydíjas is)

Fűtőház sörfőzde, 327-139 nevű söre

Ezüstérem:

Fűtőház sörfőzde

Hopfanatic

Hop Top Brewery

Mad Scientists

Mecénás Sörműhely

Synthesis Brewing Co.

Bronzérem az ezüstérmes főzdéken kívül: