A világ egyik legjobb női séfje is jön a Gourmet-fesztiválra

Túllép az ország határain a Gourmet-fesztivál, így már nemcsak Magyarország legjobb éttermei lesznek jelen, hanem hanem néhány környező ország étterme és sztárséfje is.

Itt lesz a nemrégiben a világ legjobb női séfjének választott Ana Roš,

aki a szlovén Hiša Franko étterem séfje, és Szlovénia első Michelin-csillagát szerezte meg. Emellett jön egy lengyel sztárséf, Wojciech Amaro, is, aki szintén Michelin-csillagot szerzett Lengyelországnak, és a világ legjobb éttermeit számon tartó "The world’s 50 best restaurants" listáján pedig a régió egyik felfedezettjeként szerepel.

Fotó: Facebook Ana Roš

Szinten a Gourmet vendége lesz Anna Olson, a világhírű cukrász, és bemutatót tart majd az ázsiai konyhájáról ismert pozsonyi Fouzoo étterem is. De itthonról is jut minden napra egy-egy Michelin-csillagos séf, valamint Széll Tamás és a magyar Bocuse d’Or-csapat is.

A fesztivált május 18-21. között rendezik meg a megszokott helyen, a Millenáris Parkban. Míg a korábbi években egy-egy étel került középpontba, tavaly már két alapanyagra fókuszált a fesztivál. Idén saját specialitásaik mellett ismét két alapanyagból, ezúttal mangalicából illetve eperből készült fogásokkal készülnek a legjobb hazai éttermek séfjei.