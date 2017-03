A Lonely Planet szerint is Debrecenbe kéne menni

A Lonely Planet többféle kategóriába sorolja az úti célokat, melyek közül az egyik olyan helyeket sorol fel, ahol igazán olcsón lehet jó dolgokat látni, azaz a legjobb ár/érték-aránnyal bírnak. Az első helyre Nepált tették, mert "most, hogy már nem reng a föld, és vége az üzemanyaghiánynak, szinte mindenhová el lehet jutni, és napi 50 dollárnál nem is kell többet költeni." A második helyezett Namíbiába azért érdemes elmenni, mert a helyi valuta, a namíbiai dollár árfolyama a dél-afrikai randtől függ és folyamatosan esik, így igazán olcsón lehet eljutni az Etosha menzeti parkba, vagy a Fish River kanyonba, és akkor a sivatagi homokdűnékről még nem is beszéltünk.

Portó is olcsó szerintük, sem a szállásra, sem a kajára nem kell sokat áldozni, ráadásul fapados járatokkal is kiválóan megközelíthető Európa szinte minden részéről. Múzeumok egész sora, jó borok, tenger- és folyóparti séták miatt tartják kihagyhatatlanak. Velence mindig is az egyik első számú turisztikai célpont volt Olaszországban, viszont azóta, hogy a helyiek rákaptak az Airb'n'b-re, a szálláshelyek árai lementek, és tényleg fillérekért lehet normális szállást foglalni a gondolák városában.

Ötödik helyen van Debrecen, a virágkarnevál és modern művészetek városa, írja a Lonely Planet. A második legnagyobb magyar városba fapados járatokkal is el lehet jutni (a Wizzair repül ide Párizsból, Londonból, Eindhovenből meg ki tudja még honnan), de leginkább nyáron javasolják az utazást, amikor a fesztiváloktól felpezsdül a város. Az ajánlóban megemlítik még Hortobágyot és a Pusztát, és persze a magyar cowboyoknak titulált csikósokat.

Egy hosszabb cikkben a tökéletes debreceni hétvégét is leírják, ami szerintük ilyen:

Péntek

Kossuth tér, a szökőkúttal, a főnix-mozaikkal és a két villamosvonallal,

Nagyerdő a nemrég felújított víztoronnyal,

Csapó utcai virágpiac és vásárcsarnok a helyi jellegzetes ételekkel (debreceni páros, gondolom),

Séta a Nagyerdőn, majd a Botanikus kertben, esetleg egy látogatás az AGORA tudományos központba (gyerekbarát!),

Délután ejtőzés a termálfürdőben,

Kaja: Régi Vigadó, harcsapaprikás túrós csuszával és pálinkával.

Szombat

Hortobágy (csikósok, gulya, védett madarak, Kilenclyukú-híd, sétakocsikázás, hőlégballonozás),

Kaja: Hortobágyi csárda, gulyásleves, slambuc, cigányzene.

Vasárnap

Múzeumlátogatás (Munkácsy-trilógia),

Nagytemplom-látogatás,

Borozás a Di Vinóban, berúgás a Roncsbárban.

Kaja: Ikon, debreceni páros mangalicából

Debreceniként azt mondom, ez egy korrekt kis program, bár a hortobágyi napot nem tartom annyira izgalmasnak.

A lista további öt úti célja:

6. Belize (Brókert Marcsi tudta, hová kell menni, de akkor meg mire vert el dollármilliókat?

7. Marokkó (ezzel sem nem lehet vitatkozni)

8. Oroszország (ezzel igen, és azért nem olyan olcsó hely)

9. Bellarine-félsziget, Ausztrália (a Melbourne-i lakosok kedvenc kirándulóhelye, az olcsóság viszonylagos, ugye)

10. Michigan, a Nagy-tavak vidéke (állati jó környék)

