Etethetnénk az országot, de inkább kidobjuk

A hétfő reggeli, Tescóból és Auchanból érkező adag az adminisztráció után kiszállításra kerül, mi pedig egy Pécelre tartó kisteherautóba ülünk be, kakaós csigák és zöldségek mellé. Mire odaérünk, hosszú sor áll a péceli családsegítő előtt. „Már órák óta várnak” – mondja vidáman Mészárosné Sárvári Éva, a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, miközben irányítja a teherautót, hogy beférjen az udvarra. És most csak mínusz négy van, de ugyanez volt a helyzet mínusz tizennégy fokban is. Ezért is fontos, hogy mindenkinek egyformán jusson a mentett élelmiszerből, ezért követel az Élelmiszerbank minden osztásról pontos dokumentációt.







A péceli családsegítőhöz nem csak a napi mentés érkezik, nekik van saját autójuk, így vállalni tudják a szállítást is. A szintén az Élelmiszerbankkal szerződésben álló alsónémedi Penny Marketből például gyakran telefonálnak péntekenként, hogy van egy nagyobb adag áru, ami már hétfőig nem áll el. Ilyenkor kocsiba pattannak, és érte mennek; most pályáztak egy közeli Aldihoz is. Ez a pályázat is az Élelmiszerbankon keresztül megy egyébként, csak az Aldi esetében nem a központi raktárba kerül az élelmiszer, hanem a szervezetek hozzák el autóval. Hogy ki kap ételt, azt az önkormányzattal együtt összeállított lista alapján választják ki, de mint Éva mondja, ő itt mindenkit személyesen ismer, pontosan tudja, ki a rászoruló. Közben elkezdik beengedni az órák óta sorban álló embereket, szinte kivétel nélkül nőket, és Éva tényleg mindenkit nevén szólít, és mindenkivel beszél pár mondatot. Közben a rászorulók aláírják az átvételi elismervényt, és a másik sorban megkapják a nekik összeállított csomagot annyi főre, ahány tagú a család. Ez a több száz kiló élelmiszer tegnap még a polcokon volt, így a mentéssel az is garantálható, hogy a rászoruló gyerekek tényleg viszonylag friss gyümölcsöt, élelmiszert kapnak.

Közben mi is megtudunk mindenkiről valamit. Beának hét gyereke van, és egy szobában laknak mind. Margónak leesett a férje egy építkezésen, azóta nem tud dolgozni, segélyen élnek, fia pedig egy lakókocsiban lakik a feleségével. Ősszel alig tudták elintézni, hogy hazavihessék a kórházból a kisbabát a lakókocsiba. Judit két kislánnyal érkezik, sajnos betegek, de van még másik hat gyerek az iskolában, és ismét terhes, ezúttal ikrekkel, nyárra tehát már tíz gyerek lesz. Alig várja, csak a nevekkel vannak már gondban – mondja vidáman. Éva itt felpattan, és hátraszalad a raktárba, majd visszatér néhány vadiúj gyerekcipővel. Valakinek az ismerőse felszámolta a cipőboltját, és kaptak egy csomó lábbelit – mondja. A következő sorban álló, Erzsi, jelenleg közmunkás, havi 50 ezer forintot kap, de mellette kitalálta, hogy süteményeket süt, és néha el is tudja adni, ezzel keres pénzt. A következő aláíró értelmi sérült, lányával él, ő is sérült, most éppen szőnyegszövést tanul, de dolgozni egyikük sem tud. Miközben sorra írják alá az átvételi elismervényt, feltűnik, hogy nagyon sokan adják meg ugyanazt a lakcímet. Mint kiderül, van olyan cím, ahová több mint ötvenen vannak bejelentkezve. Nagyon sok embernek ugyanis nincs lakása, bejelentett lakcím nélkül viszont nem jár a gyerekek után az ingyenes társadalombiztosítás, ezért mindenki kénytelen valakihez bejelentkezni. A péceli szegregátumban egyetlen ház van magántulajdonban, így nagyjából mindenki ide jelentkezik be.

A több száz kiló zöldség, gyümölcs és pékáru alig fél óra alatt elfogy, az előttünk fekvő lista szerint 55 családnak jutott belőle.

Felszorozva a családtagok számával, több száz ember kapott tehát friss élelmiszert egyetlen hipermarket egyetlen napi feleslegéből. Ha pedig több áru jön, akkor Éváék nyugdíjasoknak, tanyán élőknek, rákbetegeknek juttatják el.

A mentett élelmiszer sokkal olcsóbb Amíg az egyik oldalon több milliárd forintnyi élelmiszer kerül naponta a szemétlerakóra vagy biomasszaüzemekbe, addig a másik oldalon szintén milliárdokat költünk étkeztetésre. Az éppen most induló Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) egy 30 milliárd forintos uniós projekt, és éppen az lenne a lényege, hogy 2016 és 2020 között alapvető fogyasztási cikkekkel és élelmiszerrel lássák el a mélyszegénységben élő, kisgyerekes családokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelemből élő időseket és hajléktalanokat. Az Élelmiszerbank most azt szeretné elérni, hogy ezt a 30 milliárdot ne csak közvetlenül élelmiszerre lehessen költeni, hanem infrastruktúrára is. Például benzinre és autóra is el tudják számolni a civil szervezetek, amelyek vállalják, hogy elszállítanák a felesleges élelmiszert a gyárakból és áruházakból. Ha élelmiszert veszünk a rászorulóknak, akkor egy forintból egyforintnyi élelmiszer lesz, de ha mentünk, akkor egy forintból akár 12-13 forintnyi élelmiszer is összejöhet, mondja az Élelmiszerbank. Szerintük jó szervezéssel, átgondolt koordinálással és támogatással évi 50-100 ezer tonnányi élelmiszert lehetne megmenteni a mostani ötezer tonna helyett.