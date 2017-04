Miskolcon nyit új pizzériát az Anyukám mondta

Régóta rebesgetik, hogy új éttermet nyitnak a Dudás-testvérek, az Anyukám mondta tulajdonosai. Az elmúlt években Tállya merült fel lehetséges helyszínként, végül mégis inkább egy nagyobb város, Miskolc lett a befutó. Az új étterem a miskolci sétálóutcán, a színház közelében lesz majd. Dudás Szilárd, az egyik tulajdonos elmondta, hogy valóban régi vágyunk volt egy nagy étterem a Mád melletti kis faluban, Tállyán, de végül úgy döntöttek, hogy ebbe nem vágnak bele, mert úgy érezték, túl nagy terhet rótt volna a családra. Így

nem éttermet, hanem egy kisebb pizzériát nyitnak Miskolcon, ahol azt tervezik nem is lesz más étel a pizzán kívül.

De míg Encsen kifejezetten nápolyi típusú pizzát sütnek, a miskolci pizzériában hangsúlyozottan római típusú pizza lesz. Ennek a tésztája kissé vastagabb, de mivel ezt is 72 óráig kelesztik, egyben könnyű és légies is, kissé hasonló a focacciához. A másik fontos különbség, hogy a római pizza, szemben a nápolyival, nem kerek, így Miskolcon szeletben árulják majd a pizzát, leginkább azért, hogy többféle ízt is meg lehessen kóstolni. Ennek ellenére nem szeletbárt nyitnak, hanem rendes leülős helyet, ahol egyszerre negyven ember is gyorsan ebédelhet majd.

Focaccia

Dudás elmondta, nem egyszerű a terjeszkedés, hiszen az ember nem szívesen adja ki a kezéből azokat a recepteket, amin harminc évig kísérletezett, dolgozott. Így azt a megoldást választották, hogy a dagasztás és a kelesztés ugyanúgy Encsen történik majd az Anyukám mondtá-ban, és csak a sütés lesz a miskolci étteremben. A Dudás-testvérek szerint így könnyebb lesz a minőséget is megőrizni, és nem kell attól félniük, hogy nem olyan lesz a pizza, amilyennek szeretnék.

Az új pizzéria nevét még nem árulták el, de a nyitás időpontját igen: május végétől lehet majd pizzázni az új miskolci helyen.