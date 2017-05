Egyetlen térképen a Balaton összes jó étterme

Még mindig itt van az asztalomon a két évvel ezelőtti, első Balatoni Gasztrotérkép, amin még összesen csak 17 étterem szerepel. Ehhez képest a héten megjelent a gasztrotérkép legújabb, 2017-es kiadása, immár több, mint hatvan hellyel, és látszik, hogy az előző évekhez képest rengeteg az újdonság. Az előző két évben még külön kiadványon jelent meg az északi és déli part, ami miatt tapasztalatom szerint többször volt kavarodás, ezért is nagyon jó ötlet, hogy most az egész Balaton (majdnem) összes érdekes vendéglátóhelye egy térképen szerepel. Így egy egész évben, a Balaton bármely pontján használható kiadványt kaptunk.

Ez a térkép a maga 66 helyével nagyon jól mutatja, mennyit fejlődött a balatoni gasztronómia az elmúlt években, és valódi segítség mindenkinek, aki a Balatonnál nyaral vagy kirándul, és kajafronton szeretne egy kicsit többet látni a tóparti büféknél és lángosoknál. Ma már érdemes is kalandozni, mert minden évben nyílik több új étterem is. Idén új egységgel jelentkezik például Balatonfüreden a gasztrotérkép tihanyi bemutatóján is felvonuló Neked Főztem, akiknél például sült malaccsászárt ettem, aszalt paradicsomos gombával és spárgával. Ha valaki pár éve azt mondja nekem, hogy egyszer majd ilyen kaját tesz elém egy balatoni büfé, biztosan nem hiszek neki.

Fotó: Kalas Györgyi / Index

A Balatoni Gasztrotérkép egyik nem titkolt célja éppen annak hangsúlyozása, hogy ma már nemcsak a klasszikus értelemben vett szezonban érdemes a Balatonra látogatni, hanem a tó körül egyre több, kifejezetten gasztronómiai szempontból is izgalmas úti cél létezik. És szerencsére egyre több az egész évben nyitva tartó étterem is, úgyhogy a térkép nem kizárólag a nyári szezonra lehet segítség. A térképen sok a plusz információ, így nemcsak a nyitva tartást találjuk meg, hanem azt is, hogy érdemes-e kutyával vagy gyerekekkel odamenni, illetve hiánypótló módon minden étteremről egy rövid leírást angolul is.

A térképre persze nem kerülhet fel bármi, a kiadvány két ötletgazdája Szauer Judit és Budavári Dóra egyben zsűriként is működnek, minden, a térképen szereplő étterem tehát alapos tesztelésnek és próbának lett alávetve. A készítők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a térképen szereplő helyek egymást is ajánlják, mert a balatoni vendéglátás megújítani akaró éttermesek között viszonylag nagy az összefogás, mindenki ismeri egymást, és egymás helyeit.

Budavári Dóra elmondta, hogy volt olyan étterem, amelyik minőségi okok miatt nem került rá a térképre, de olyan is, ahol bár remek a kaja, de a hely nem szeretett volna a térképen szerepelni, vagy éppen még nagyobb hírverést csapni magának.

A balatoni éttermeknek továbbra is legnagyobb problémája ugyanis, hogy nyáron, strandszezonban alig bírják a rohamot, télen viszont hiába tartanak nyitva, nem jönnek a vendégek.

Az idei tél egyébként ebben is változást hozott, több vendéglátós, például a mi nagy kedvencünk, a siófoki Villa Gréta is arról számolt be, hogy három hétig, amíg be volt fagyva a Balaton, nyári forgalmat bonyolítottak.

A térképre bárki ajánlhat új helyeket, ha úgy ítéli meg, hogy érdemes ott enni. Én például kettőt is a készítők figyelmébe ajánlottam, egyrészt a tavaly nyílt Szépkilátás éttermet Balatonakarattyán, ahol bár az ételek színvonala ingadozó, de hangulat és az irány jó, másrészt pedig a balatonkenesei Pörcöt, ami évek óta a minőségi hús és sajtbeszerzésem biztos forrása.

A térképhez a rajzokat most is Kerekes Kata grafikus készítette, és most is nagyon szép lett. Mivel a Mol Nagyon Balaton szponzorálta a kiadványt, nem aprózták el a példányszámot, 250 ezer darabot nyomtak belőle, így valószínűleg nagyon sok helyen beszerezhető lesz. De akkor sincs gond, ha valaki hirtelen ötlettől vezérelve kirándul a Balatonhoz, hiszen online is elérhető az összes hely, és letölthető a teljes térkép.