Közel 10 ezren futnak majd a Balaton körül

Rekordszámú, 1000 csapattal és 200 egyéni indulóval kezdődik majd szombaton a XI. NN Ultrabalaton, ahol a közel 10 ezer futónak megint egyetlen, de 218,2 kilométeres kört kell teljesíteni a Balaton körül. Az Index már veterán és új emberekkel kiegészült 12 fős csapata is újból nekivág a távnak.

9 óra 25 perckor indulunk a Club Aligából, és a tervek szerint 218,2 km-rel később, reggel fél 7 körül visszaérkezünk majd ugyanoda, úgyhogy meg sem próbáljuk felvenni a versenyt a MARATONMAN Határfeszegetők csapatával, akik ezúttal kevesebb, mint 12 óra alatt akarják teljesíteni a távot.

Tavaly a 220,9 km-t összesen 22 óra 16 perc alatt tettük meg. Ha visszanézné, milyen jó móka ez, akkor olvassa vissza kedvcsinálónak tavalyi közvetítésünket, amiben keresztül-kasul bejártuk a Balatont!

A táv mellett az embertpróbáló meleget is le kellett küzdeniük az indulóknak: az indexes futókat is egymás után érték a személyes tragédiák, de végül csak eljutottunk a célba. Most a tavalyinál egy fokkal kevésbé lesz hőség, de szélre és egy kis esőre is fel vagyunk készülve, habár az alvásdeficit megint garantált.

A Balatonról mi is folyamatosan jelentkezünk majd, de percről percre közvetítésünkben nemcsak az Index csapatának teljesítményét követjük, hanem néhány kiemelt egyéni futót, másik csapatot is, és természetesen bárki hozzászólhat a versenyhez.

Írják meg az Indexnek, ha lekésték a rajtot, másnaposan kell futniuk, ha van érdekes sztorijuk az elmúlt évekből, vagy idénre van valamilyen különleges célkitűzésük, esetleg csak simán szurkolnának, a

futas@mail.index.hu

-ra várjuk a leveleket, és természetesen képeket, videókat, ha bármi jót látnak futás közben, előtt és alatt!

De ha beragadt a dugóba a verseny miatt, ha egyéni futót kísér kerékpárral, vagy csak szurkol az út mellett, akkor készítsen egy fotót a kedvenc ultrabalatonos pillanatáról, posztolja ki az Instagramjára, tegye oda azt a hashteget, hogy

#indexultrabalaton

és akkor kitesszük az Indexre, sőt a legjobbak között egy Volt Fesztivál-jegyet is kisorsolunk. A korábbi években érkezett nagyszerű képeket (traktorelőzés!!) itt tudja visszanézni, a nyertest pedig Mindeközben posztban hirdettük ki.